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WhatsApp增添「訊息放大鏡」　防止錯誤訊息的病毒式傳播

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▲WhatsApp。（圖／路透）

▲WhatsApp。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

WhatsApp 正在測試一項新功能，讓用戶可以透過快速搜索轉傳訊息的內容，核實錯誤訊息。之後會有一個放大鏡圖標出現在經過五個或更多人轉發的連結旁邊，透過它可以查詢其他相關資訊，避免一些陰謀論或錯誤消息的散播。

WhatsApp 發布的功能截圖中，使用了一條病毒消息範例，消息指稱「新鮮的煮沸大蒜水對新冠病毒有療效」，網路搜索會打開三個事實檢查網站，將這說法標示為假消息，早在三月CNN就曾報導，醫學錯誤消息正成為 Facebook 消息傳播上的一個問題。

Facebook 試圖對 WhatsApp 的錯誤消息進行監管，但由於端到端加密讓它變得難以執行，借助新的搜索功能，WhatsApp 使用戶能夠自行檢查訊息，不必透過公司。WhatsApp 表示，用戶選擇搜索的任何消息都會直接發送到瀏覽器，WhatsApp 不會從中看到任何內容。

這是 WhatsApp 引入的最新措施，防止錯誤消息在平台上傳播，早在4月它就曾對病毒訊息的轉發設了新的限制，更改之後，病毒訊息只能再轉發給一個人。WhatsApp 表示，這項措施已減少了70％的病毒消息傳播，新的搜索功能現已可在巴西、義大利、愛爾蘭、墨西哥、西班牙、英國和美國的 iOS 和 Android 上推出。

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