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搶攻健康照護商機　華碩發表ASUS VivoWatch SP、智慧醫療解決方案

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲搶攻健康照護商機　華碩發表ASUS VivoWatch SP、智慧醫療解決方案。（圖／華碩提供）

▲華碩全球副總裁謝明傑發表ASUS VivoWatch SP。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（4）日發表「ASUS VivoWatch SP」與「智慧醫療解決方案」，其中穿戴式智慧手錶以24小時全天候紀錄民眾的健康、運動與睡眠等相關數據為主，而智慧醫療解決方案則是以「健康穿戴裝置、可攜式超音波、遠距照護平台」為發展主軸，主打預防保健與醫療照護。

華碩全球副總裁謝明傑表示，智慧型穿戴裝置與智慧醫療服務是華碩在健康領域的發展重點，集結卓越出眾的生理演算法、人工智慧、雲端平台整合與物聯網技術等專業項目，積極攜手各大醫療院所合作，提供民眾先進的科技解決方案，至今成為醫療產業的強力後盾。

▲搶攻健康照護商機　華碩發表ASUS VivoWatch SP、智慧醫療解決方案。（圖／華碩提供）

▲華碩發表ASUS VivoWatch SP。（圖／華碩提供）

首先「ASUS VivoWatch SP」搭載微電與光學雙感測器，並首次加入Pulse O2運動血氧、GPS感測器、高度氣壓計與身心平衡指數等全新功能，能24小時全天候紀錄使用者的健康數據、維持良好生活型態，並具備長達14天的電池續航力、iPASS行動支付、50公尺防水等級的穿戴式智慧手錶。

功能方面，「ASUS VivoWatch SP」藉由獨家ASUS HealthAI技術，能自動提供、追蹤個人化的健康提示，有效掌握各項關鍵健康數據，還能讓使用者能隨時調整運動強度、提供即時速度、距離、高度與時間，以及輕鬆於APP檢視活動地圖與運動統計。

▲搶攻健康照護商機　華碩發表ASUS VivoWatch SP、智慧醫療解決方案。（圖／華碩提供）

▲華碩宣布即日起至8/18買ASUS VivoWatch SP，登錄送Panasonic電鬍刀。（圖／華碩提供）

軟體方面，「ASUS VivoWatch SP」專為預防保健量身打造的ASUS HealthConnect APP，不僅能讓用戶能輕鬆輸入與管理血壓數值、檢視管理健康與運動資料、睡眠品質與女性健康趨勢等，更能設定用藥提醒、分享健康生活圈、備份雲端資料與支援Google Fit與Apple HealthKit同步功能。

外觀方面，全新ASUS VivoWatch SP是一款兼具型格出眾與生活實用的穿戴式智慧手錶，採用質感不凡的陶瓷錶框與快拆式錶帶設計，並提供多種風格與個性化錶面，能依照各種不同情境與造型搭配，成為風格時尚的出色配件，建議售價10,990元。

▲搶攻健康照護商機　華碩發表ASUS VivoWatch SP、智慧醫療解決方案。（圖／華碩提供）

▲華碩發表智慧醫療解決方案。（圖／華碩提供）

至於「智慧醫療解決方案」則是隨著人口結構老化與心血管疾病患者數量逐年攀升，華碩以心血管健康管理為主軸，提出的「健康穿戴裝置、可攜式超音波、遠距照護平台」方案，以「居家照護、數位診斷、預防管理」等完整應用層面切入。

同時，為解決現今超音波臨床診斷痛點，「華碩可攜式超音波解決方案」集結「AI影像輔助診斷軟體與影像管理平台、完整影像模式的手持裝置、優異成像品質與無線輕量化、人性化的使用介面與穩定度、多元方案建置需求」五大特色，滿足社區、偏鄉或家庭醫院的超音波醫療檢測所需。

此外，「華碩可攜式超音波解決方案」支援iOS、Android與Windows的DICOM輸出的影像管理平台，可輕鬆連結各式行動裝置與即時獲得高解析度的超音波數據，透過人性化的使用介面與穩定度，為專業醫療與技術人員提供最佳的影像管理工具，滿足各醫療院所與機構的環境建置需求。

▲搶攻健康照護商機　華碩發表ASUS VivoWatch SP、智慧醫療解決方案。（圖／華碩提供）

▲華碩發表「可攜式超音波解決方案」。（圖／華碩提供）

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