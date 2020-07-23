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華碩ROG Phone 3新一代遊戲手機月底上市！抗藍光、高刷新率與超酷配件

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特約記者洪聖壹／綜合報導

華碩正式公開了旗下新一代遊戲手機 ROG Phone 3，外觀、規格都如同先前外界流出的一樣，搭載Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G行動運算平台、144 Hz / 1 ms AMOLED 6.59吋顯示螢幕，全新一代GameCool 3散熱系統，還有專屬鍵盤、螢幕、耳機、雙螢幕搖桿等周邊，最低3萬有找，預計 7/31 在台上市。

新一代ROG Phone 3 電競手機的機背上延續「敗家之眼」搭配彩虹線條的設計，底下的「鯊魚鰭」取材自超跑的透明窗設計靈感，有別於 HTC U12+ 讓用戶看到處理器，華碩這支手機讓用戶直接看到機身內部的散熱鰭片，隨機附贈的散熱風扇跟 GameCool 3 散熱系統也再升級，從裡到外為手機提供持續高效能輸出，算是該款手機的最大價值點。

ROG Phone 3 厚度為 9.8mm、長 171mm、寬 78mm，配備 6.59 吋的 AMOLED 10-bit 顯示螢幕，觸控延遲降低到 25 毫秒，畫面更新率也來到主流的 144Hz，反應時間為 1ms，支援HDR10+高動態範圍；再加上內建獲得德國萊因機構TÜV Rheinland認證的「硬件級低藍光」與「低閃屏」功能，可減少螢幕閃爍，降低眼睛疲勞感，並抑制屏幕發出的藍光強度，藉此保護玩家眼睛。

硬體規格上，該款手機同樣一次到位，搭載最新 Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G 行動平台，具備 5G 通訊與  Snapdragon Elite Gaming 功能。鏡頭也從上一代的 2 顆提升到 3 顆主鏡頭，分別為 6400 萬畫素、1300 萬畫素及 500 萬畫素微距鏡頭，前鏡頭則為 2400 萬畫素，電池容量 6000mAh，透過 Type-C 傳輸孔可以進行最高 30W 快充。

周邊方面，則同步推出全新 ROG Falchion 無線電競鍵盤、ROG Cetra RGB ANC 降噪耳機，以及 ROG Strix XG16 可攜式電競顯示器，這個可攜式電競螢幕於日前發表，除具備 144 Hz 最高更新率、1080p 解析度，還擁有簡單易用的背蓋式腳架設計。

此外，ROG 也宣布攜手遊戲開發平台 Unity Technologies 與線上雲端遊戲平台 Google Stadia ，可讓使用 Unity 即時3D內容建立平台的遊戲開發人員獨家存取包括五種ROG Phone功能的外掛程式，輕鬆最佳化 ROG Phone 遊戲；而 Google Stadia 則可讓玩家將最新遊戲直接串流至裝置無需下載，並支援最高 4K UHD 解析、60fps 遊戲，以及 HDR、5.1 聲道環繞音效。

音效方面，ROG Phone 3 採用雙正面揚聲器，搭配與音響專業廠商Dirac 合作調校的音效系統，以及全新升級的遊戲模式提供玩家更細膩的立體聲效果。

華碩官方指出，ROG Phone 3 將於 7 月 23 日開放預購、7 月 31 日在台灣上市，共有 12GB + 512GB 與 16GB + 512GB 兩種規格版本，建議售價分別為 29,990、33,990 元；至於歐洲版本則是另外推出 8GB +  256GB 的低配版本，售價 799 歐元，約台幣 2.7 萬元。

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