經痛要換衛生棉！OL聽到「男同事回2句話」怒：想拿狼牙棒　他下場曝光

▲女生經痛十分難受。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名OL抱怨自己的一名男同事，因她月經來，在公司搬東西時表情猙獰，結果聽到對方說的話，讓她直呼「理智線瞬間斷！」而男方後來的下場也曝光。

「氣死！」當事人3日在「爆怨公社」臉書社團發文，還原她和男同事的對話：

請繼續往下閱讀...

同事：幹嘛一副有氣無力的樣子？

原PO：月經來有點痛，使不上力⋯

同事：阿妳不會等一下在痛喔？

▼原PO經痛聽到男同事說的話當場氣炸。（示意圖／記者李佳蓉攝）

原PO說，真的很想拿狼牙棒打他，「這樣就算了⋯請他幫我顧一下我的位子，我去廁所換衛生棉」，結果竟聽到對方說，「阿妳是不會憋一下喔？」她直呼，理智線瞬間斷，「你以為是在憋屎喔！O！真的很想拿經血ㄍㄡˊ在你臉上！」她後來也補充表示，同事瞬間成全公司女生的公敵，「被邊緣，爽！」

對此，許多網友留言，「真的不要亂開這種玩笑」、「就算是玩笑話也很傷人吧」、「不懂痛就閉嘴」、「惹誰都好，不能惹來月經的女人，這道理很難嗎？」一名女性則分享，「女人生理期真的會那段時間瞬間沒力，平常我可以搬30公斤，一來直接剩10公斤的能力，還好我算是有個好隊友。他鳥跟蛋怎麼不痛7天？然後叫他等一下再痛。」