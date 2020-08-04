軍工廠10年不怕沒工作！普丁砸出大訂單　買76架Su-57匿蹤戰機

▲俄羅斯總統普丁在2019年曾陪同土耳其總統艾爾段，參觀Su-57戰機。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導



俄羅斯總統普丁宣布購買76架最新型的匿蹤戰鬥機Su-57，預計在2028年，將分配到3個航空兵團中服務。這項計畫估計要花掉1700億盧布（約672億台幣），是俄羅斯航空史上最大的訂單，至少可以讓「阿穆爾河畔共青城航空工廠」（Komsomolsk-on-Amur aviation plant）工作10年。

根據《Air Recognition》報導，普丁在索契（Sochi）舉行的軍用航空發展會議上宣布，軍方批准大量購買新型飛機，同時他也表示，回顧2013到2018年，部隊已擴充1000多架新型與現代化的飛機與直升機，讓65%的部隊走入現代化。

普丁在7月28日也表示，目前航空部隊已有數百架Mi-28N，但到2028年以前，還會有大約100架Mi-28NM戰鬥直升機交付給軍隊。另外，這份合同也與另外114架Ka-52戰鬥直升機同時簽約，如此大筆的訂單，將成為整個俄羅斯國防工業的工作量來源。

▼俄羅斯已經擁有數百架Mi-28N，未來將新增2009年設計改造的Mi-28NM。（圖／wiki／public domain）

▼除了76架Su-57，也同時簽了114架Ka-52，超級大單讓整個國防工業都不怕沒工作。（圖／CC 3.0／wiki／Author：Alex Beltyukov）