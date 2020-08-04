　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

軍工廠10年不怕沒工作！普丁砸出大訂單　買76架Su-57匿蹤戰機

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼俄羅斯總統普丁陪同土耳其總統艾爾段，參觀SU-57戰機。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁在2019年曾陪同土耳其總統艾爾段，參觀Su-57戰機。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

俄羅斯總統普丁宣布購買76架最新型的匿蹤戰鬥機Su-57，預計在2028年，將分配到3個航空兵團中服務。這項計畫估計要花掉1700億盧布（約672億台幣），是俄羅斯航空史上最大的訂單，至少可以讓「阿穆爾河畔共青城航空工廠」（Komsomolsk-on-Amur aviation plant）工作10年。

根據《Air Recognition》報導，普丁在索契（Sochi）舉行的軍用航空發展會議上宣布，軍方批准大量購買新型飛機，同時他也表示，回顧2013到2018年，部隊已擴充1000多架新型與現代化的飛機與直升機，讓65%的部隊走入現代化。

普丁在7月28日也表示，目前航空部隊已有數百架Mi-28N，但到2028年以前，還會有大約100架Mi-28NM戰鬥直升機交付給軍隊。另外，這份合同也與另外114架Ka-52戰鬥直升機同時簽約，如此大筆的訂單，將成為整個俄羅斯國防工業的工作量來源。

▼俄羅斯已經擁有數百架Mi-28N，未來將新增2009年設計改造的Mi-28NM。（圖／wiki／public domain）

▲▼ Mi-28N。（圖／wiki／public domain）

▼除了76架Su-57，也同時簽了114架Ka-52，超級大單讓整個國防工業都不怕沒工作。（圖／CC 3.0／wiki／Author：Alex Beltyukov）

▲▼Ka-52。（圖／CC 3.0／wiki／Author：Alex Beltyukov）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
徐永明80萬交保原因曝光！　法官揭6大關鍵理由
快訊／買手搖飲中大獎！5-6月16張千萬發票明細全公布
獨／羅霈穎床頭藥物曝光！長期失眠求診　嚴重副作用會痙攣昏迷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

軍工廠10年不怕沒工作！普丁砸出大訂單　買76架Su-57匿蹤戰機

陸軍「少將指揮官」外遇辣媽　2度私帶入營賞機！「李蒨蓉阿帕契」風波讓他自爆

砸76.7億元　美國陸軍再買9架MH-47G契努克運輸直升機

解放軍證實演練奪取東沙島？　大陸官媒訪問消息源「內容曝光」

印度陸軍聲稱：步槍兵在喀什米爾失蹤　疑似遭到恐怖份子綁架

8月奪東沙島演習獲陸國防大學教授證實！張競曝「解放軍紀律問題」：保密0分

1994年安平外海發現「解放軍潛艦」　李登輝一句話逼海協會求台灣放人

9官兵夏威夷訓練染疫　泰國防部宣布暫停與美所有聯演計畫

探測到敵方落地前導彈　楊承軍：中國已具核武器反擊預警系統

美軍機7月67架次赴南海偵查　頻率較5月翻倍

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

軍工廠10年不怕沒工作！普丁砸出大訂單　買76架Su-57匿蹤戰機

陸軍「少將指揮官」外遇辣媽　2度私帶入營賞機！「李蒨蓉阿帕契」風波讓他自爆

砸76.7億元　美國陸軍再買9架MH-47G契努克運輸直升機

解放軍證實演練奪取東沙島？　大陸官媒訪問消息源「內容曝光」

印度陸軍聲稱：步槍兵在喀什米爾失蹤　疑似遭到恐怖份子綁架

8月奪東沙島演習獲陸國防大學教授證實！張競曝「解放軍紀律問題」：保密0分

1994年安平外海發現「解放軍潛艦」　李登輝一句話逼海協會求台灣放人

9官兵夏威夷訓練染疫　泰國防部宣布暫停與美所有聯演計畫

探測到敵方落地前導彈　楊承軍：中國已具核武器反擊預警系統

美軍機7月67架次赴南海偵查　頻率較5月翻倍

單利、複利差在哪？她曝關鍵在「累積」　列舉3生活例子超好懂

通勤＆兜風都行！女賽車手試駕HONDA「X-ADV」跨界速克達

玉木宏爆當爸！　小6歲愛妻秘密生娃…疫情期停工「拼做人」

颱風遠離綠島港口爆人潮急返台　遊客島民爭搭船吵起來！客輪加班疏運

中職／悍將棒球夏令營　班主任陳金鋒開訓喊話：享受棒球！

《爐石戰記》台韓全明星對抗賽週末火熱開打　三大看點不能錯過

全台第8間！大師兄銷魂麵舖插旗永康街　限定菜一碗爽嗑牛腱心、牛肚、牛筋

郭泰源獲選棒球名人堂　最感謝的人是趙士強

400元有找吃爆和牛！台中水產火鍋超市　龍蝦只要299元彈牙鮮甜

群創第2季虧損收斂　上半年每股虧損1.04元

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

軍武熱門新聞

飛航指揮官外遇部屬辣媽　少將下跪鬧自殺求離婚

解放軍證實演練奪東沙？陸官媒訪問消息源

解放軍8月模擬奪東沙島？張競神分析

美國陸軍再買9架MH-47G運輸直升機

安平外海發現共軍潛艦　李登輝一句話逼海協會求台

印度：士兵在喀什米爾失蹤　疑遭恐怖份子綁架

印度提「台灣戰略」聯合美日澳制衡北京

楊承軍：中國已具核武器反擊預警系統

日媒：解放軍首證實8月模擬奪東沙島

飆風優於殲-20？　陸媒狠酸印度

普丁砸出大訂單　買76架Su-57匿蹤戰機

陸戰隊部署東沙　李正皓：守不住12小時美幹嘛靠台

武器以原住民命名　羅致政：不應以漢人英雄命名

泰國9官兵染疫　暫停與美聯演計畫

更多熱門

相關新聞

澳前副防長：澳軍應護台抵抗中國武力犯台

澳前副防長：澳軍應護台抵抗中國武力犯台

澳洲前國防部副部長狄布今天發表文章指出，如果中國片面武力侵犯台灣，同時澳洲又沒有派兵支援美國護台，澳洲將會從此失去美國的保護。

印度：士兵在喀什米爾失蹤　疑遭恐怖份子綁架

印度：士兵在喀什米爾失蹤　疑遭恐怖份子綁架

美軍機7月67架次赴南海偵查

美軍機7月67架次赴南海偵查

日媒：解放軍首證實8月模擬奪東沙島

日媒：解放軍首證實8月模擬奪東沙島

印度提「台灣戰略」聯合美日澳制衡北京

印度提「台灣戰略」聯合美日澳制衡北京

關鍵字：

俄羅斯Su-57Komsomolsk-on-Amur aviation plant國際軍武

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎「身體凹折」猝死工作室　警曝初步死因

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

羅霈穎生前爆被高層逼陪睡！泳池趴「找一堆裸女」嗨

小煜一身黑衣與新婚妻現身殯儀館：參加爺爺告別式

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

快訊／羅霈穎70分鐘相驗結果出爐！

羅霈穎「59歲跑夜店」最後身影曝

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面