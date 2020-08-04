總統府發言人「劈腿女記者」被抓！　正宮向小三舊愛坦承：結婚就是在賭氣

圖、文／鏡週刊

雖然丁允恭與嚴婉玲離婚之後才和C女交往，但這種有了女友卻仍與前妻同住的曖昧狀況，實屬罕見。就有知情人士透露，丁的感情世界其實十分複雜，早在他擔任高雄市政府新聞局長時，即曾周旋於嚴及另一名電視台女記者之間，後來該名女記者的前男友，還曾替她出頭，質問已和丁結婚的嚴，要求她管好自己的老公。

▲丁允恭（右）曾任高雄市政府新聞局長，被視為監察院長陳菊（左）的愛將。（圖／鏡週刊提供，下同）

知情人士說，當時嚴是在一個演講場合遇到該名女記者的前男朋友，嚴告訴對方：「我最後跟丁允恭結婚，確實就是在賭氣。結婚之後，我的包袱更重，也許有一天我會離婚，但我跟他在一起的時間，我不可能去揭穿這些事。就算真的爆發出來，媒體來找我，我也只會說我都知道，這是他的個人行為，不然我還能說什麼？難道要哭哭啼啼嗎？太難看了，我有我的政治生涯。」

嚴婉玲甚至說：「我是要讓丁允恭難過，讓他在婚後承受更大的社會壓力，如果你要揭發這件事情，我不會攔你，你想做什麼就去做，我也絕對不會站出來說『相信老公』這句話。」

對此，丁允恭的友人也證實此事，他向本刊表示，丁當年的確腳踏兩條船，同時與嚴婉玲及該名女記者交往，但她們後來都與丁分手，最後嚴與丁復合、結婚，只不過2人的婚姻只維持短短一年，便在2018年4月離婚。

針對與C姓女記者交往，並遭爆婚前周旋於前妻與另名女記者之間，本刊致電丁允恭，他表示已和妻子離婚，但仍維持朋友關係，也證實因租約及愛貓的緣故，仍與前妻合租房子。至於與C女及另名女記者交往時，都是在沒有婚姻的狀態下，因為2名女記者並非公眾人物，為了保護她們的隱私，所以不便多做說明。



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