租飯店房間1年！低調男唯一要求「禁止打掃」　破門畫面讓人超驚訝

圖文／鏡週刊

中國1名男子砸了大錢租下旅館房間整整1年，但有一個特殊要求，就是不准任何房務人員「進去打掃」，讓這間旅館的老闆相當好奇背後原因，最後警方進入房間後，才意外發現房間藏滿各式值錢的贓物，除了古董、名酒外，書畫等等藝術品都在房間中，男子目前已依竊盜罪遭捕。

中國江蘇1名戎姓男子向旅館租了房間，沒想到租期竟長達1年之久，並且在期間還「禁止房務人員進入」，在這段期間，飯店方發現戎男作息相當不規律，並且常常「搬東西回房間」，最後飯店方覺得太過詭異，決定將這些消息提供給警方。

警方進入房間後才發現，整個房間幾乎都是值錢的物品，舉凡古董、名酒之外，還有書畫等各種寶物，警方還發現這些物品幾乎都是近期才通報失竊的物品。根據警方表示，戎男過去就經常以偷竊維生，曾經被判過4次刑，其中3次就是竊盜。

戎男曾經吃過最久的牢飯就是15年的刑期，人生活到現在40歲，在監獄的時間就已經達到20年，幾乎可說是在獄中度過了半輩子。但沒想到戎男蹲了這麼久的牢後，出獄後仍不改本性，這次則是闖入豪宅竊盜，並假扮商人再將東西賣出，已至少賣出10萬多人民幣。目前戎男已經依竊盜罪遭逮捕。

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