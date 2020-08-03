拚5G應用　電信商推雲串流遊戲、VR影片平台

▲遠傳推出「遠傳friDay VR」服務。（圖／遠傳電信提供）

記者邱倢芯／台北報導

電信三雄在7月初各自開台5G服務後，就力推許多新應用服務；在今（3）日，中華電就宣布與雲端遊戲品牌Gamestream合作推出的5G Hami雲端遊戲服務正式上線。而遠傳電信則是推出「遠傳friDay VR」，讓消費者娛樂體驗再升級。

在中華電信方面，5G Hami雲端遊戲服務正式上線後，透過這項雲端遊戲服務，遊戲玩家不再需要額外花錢購買遊戲主機，只要以5G手機或平板電腦開啟Hami雲端遊戲並搭配無線遊戲手把，就能立即暢玩搭載4K解析度的3A級遊戲大作。

且在雲端遊戲服務正式上線初期，就先提供了41款高階的主機遊戲，包括《樂高星際大戰III：複製人戰爭》、《汽車總動員2》、《傳奇米奇2：二人之力》、《飛機總動員》，以及4K的《機甲狂潮》、《一級方程式賽車 2018》、《超級房車賽》、《飛向月球》等熱戲，即刻至 Google Play下載Hami雲端遊戲APP。

▼中華電5G Hami雲端遊戲服務正式上線。（圖／中華電信提供）

中華電表示，即日起至全台中華電信服務據點申辦精采5G方案月繳599~1,399元，即可享Hami雲端遊戲每月199元（原價299元）的優惠價，搭配年約包，再享購買Microsoft Xbox無線控制器（含手機架）的優惠價990元（原價1,848元）。且為了歡慶5G開台，中華電信年底前推出Hami 雲端遊戲服務不另計行動上網量。

而在遠傳方面，其結盟了VR製作公司DEXTER Studios，以韓國最頂尖和最大規模的VFX (Visual Effects：視覺效果)技術，製作和企劃各種電視劇、電影等內容。

爾後遠傳friDay VR也將推出五大類內容，從世界旅遊、新奇刺激、膽小勿近、電影娛樂、到科普人文，內容均來自全球頂尖VR製作公司、以及知名VR影片平台，合作夥伴包含《與神同行》製作公司DEXTER Studios、《紅衣小女孩》製作公司瀚草影視、動畫界奧斯卡獎法國製作公司ATLAS等，讓遠傳5G用戶可以享受全球優質VR影片、顛覆傳統個人影音娛樂體驗。即日起申辦「遠傳心5G」1,399以上方案，即可享有遠傳friDay VR免費12個月。