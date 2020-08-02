幕後／蘇嘉全早有辭意　就算蘇震清無罪都會殃及蔡英文

▲總統府秘書長蘇嘉全陪同蔡英文出席李登輝追思會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，1日依貪汙罪向法院聲押禁見，其中也包括民進黨立委蘇震清；而身為蘇震清叔叔的總統府秘書長蘇嘉全2日中午左右，與總統蔡英文見面時正式請辭，主要關鍵在於，他深知未來不論蘇震清的判決結果如何，蘇家都不該造成總統、執政團隊的困擾。

據了解，從蘇嘉全5月20日上任總統府秘書長以來，就已備感黨內派系之間，多次把矛頭指向他們叔姪，當國民黨掀起印尼事件時，也就放任各界攻擊，甚至認為派系操作的痕跡鑿鑿。

其實，從國民黨掀出印尼事件之後，蘇嘉全早已萌生辭意，他主要考量，自己擔任總統府秘書長職務，受到各方的攻擊，只是在徒增蔡英文的困擾，如果戀棧職務，最後只是讓總統為難而已。

這幾天蘇震清被爆出涉入收賄案後，蘇嘉全的辭意已決，早在前兩天就已先準備好對外的聲明稿，2日中午左右與蔡英文當面提出辭呈後，便馬上發出請辭聲明。

據了解，蘇嘉全請辭的考量上，主要有2個主因：第一，如果蘇震清未來真的有罪，蘇家的標籤已太過鮮明，肯定殃及總統，甚至危害執政團隊。

第二，由於評估這是有計畫性、針對性的攻擊，就算未來蘇震清的案子判決無罪，蘇嘉全同樣可能被指控，栽贓他因為高居大位，伸手介入司法，同樣會造成總統困擾。

因此，在綜合考量之下，無論未來蘇震清的判決結果如何，不論有罪、無罪，蘇嘉全只要在府秘書長的職務上，都會被牽拖，同樣會挨打，都會讓蔡英文為難，因此才選擇掛冠求去。

有關本次台北地檢偵辦立委涉嫌收賄案，1日依貪汙罪向法院聲押禁見，其中包括：國民黨立委廖國棟、陳超明，以及民進黨立委蘇震清、無黨籍立委趙正宇與時代力量主席徐永明；據了解，檢方也已發覺，背後特定團體，有透過其他媒介操作的痕跡，也已積極了解中。