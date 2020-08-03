李登輝接班蔣經國「7關鍵曝光」　學者分析：蔡英文得到真傳

▲李登輝、蔡英文。（合成圖／資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

前總統李登輝逝世，後人緬懷他為台灣開創民主道路，打破本省人與外省人的隔閡。至於，故總統蔣經國為何選擇本省人李登輝擔任接班人？台師大政研所教授范世平指出，因為李登輝懂中國共產黨才能確保台灣，而總統蔡英文得到李登輝的真傳。

為什麼蔣經國選李登輝當副總統？范世平7點分析如下：

1.蔣經國晚年開放兩岸探親，他知道兩岸已經不能繼續他「不接觸、不談判、不妥協」的「三不政策」，兩岸關係勢必走向開放，而且會如火山爆發般的猛爆式發展。

2.因為兩岸已經隔絕快40年，這蓄積的能量太大，老兵與外省族群返鄉探親就不用說了；即便很多本省人也想去去過去課本上讀過而從沒去過的地方；企業家更對中國這個廉價勞動力的生產基地充滿興趣。

3.所以台灣未來的總統一定要懂中國共產黨，知道他們的思維邏輯與欺騙本質，才能確保台灣。李登輝參加過共產黨，年輕時熟讀馬克思、恩格斯著作，當時的台灣政壇中無人能出其右。何況他還有留學日、美的經驗，對國際情勢充分瞭解。

4.所以林洋港、蔣緯國等人與李登輝根本不是同一個檔次，卻還不服氣，還想與李鬥爭，根本是不自量力。

5.蔣經國參加過蘇聯共產黨，1946年後的國共內戰與談判過程，讓他瞭解中共的邪惡本質，所以自始至終都不相信中共。

6.蔣經國選擇李登輝接班絕對是深思熟慮，兩人對中共認識之透徹，完全是連戰、吳伯雄、馬英九、吳敦義之流難以望其項背的。

7.蔡英文受李登輝的真傳，對中共相當瞭解，更熟悉日、美，這也是當前台灣政壇極少數的。國民黨現在對中共仍然無知，對國際情勢誤判，多設幾個國際事務部副主任，也沒多大用處。

前總統李登輝於7月30日晚間7時24分病逝台北榮總，享耆壽98歲。他生前一共出版十多本書，在以口述呈現《見證臺灣：蔣經國總統與我》一書中坦言，1988年間前總統蔣經國離世，大家都沒想到他會推動民主化，所以直到現在國民黨內部仍有人覺得「大家都被李登輝騙了」。

回顧李登輝的一生推動台灣歷史巨輪，1988年因時任總統蔣經國逝世繼任總統，隨後廢止《動員戡亂時期臨時條款》開啟台灣新頁。1996年李登輝與時任行政院長連戰搭檔參選，成為台灣首位民選總統，頂過台灣海峽飛彈危機，2000年和平轉移政權，首度政黨輪替也讓民進黨登上了中央執政的舞台。