搭台中客運慘遭「夾頭」開走！　女大生驚魂：生日差點變忌日

▲台中客運公車發生女學生頭部被車門夾住的意外。（圖／台中客運公司臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市靜宜大學4年級邱姓女學生，2日晚上7點半搭公車到朝馬轉運站，要轉車回桃園慶生，不料要下車時，車門竟突然關閉，造成她的頭被車門夾住，直到車上乘客大喊後，司機才趕緊開門，客運公司坦承疏失，已要求司機再教育，市府也表示一旦調監視器發現屬實，重則減少補貼。

據了解，就讀靜宜大學的邱姓女大學生，暑假留在台中打工，8月3日是她生日，她昨晚打完工，從學校搭乘304公車到秋紅谷，在朝馬轉運站轉車回桃園，結果，要下車時，車門突然關閉，她的頭慘遭夾住在車外，身體在車內，而車子已經開動，車內乘客嚇得大喊，司機這才發現趕緊停車。

台中市公共運輸及捷運工程處副處長陳文政表示，目前已向客運公司調閱車內影像調查，如果司機確實有未注意，而太快關門的話，不但對公司開罰5千元，而且納入每年評鑑，減少公車補貼數十至數百萬元不等。

台中客運公司林姓經理表示，據司機轉述，車門打開10多秒後，見沒人下車才會關門，豈料女學生突然要下車，林說，正確的SOP是先關門後，車子才能開動，但司機卻是邊關門、邊啟動，雖然關了門還是可能會夾到頭，但至少不會被拖著走，傷害會降至最低。

林經理說，該名司機50多歲，在公司已開了6年，今天先暫停開車，進行再教育，接著再由站長陪同跟車，確定開車無虞再返回工作崗位，公司會負擔女學生全部醫療費用。

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