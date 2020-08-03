「祈求楊警官醒來」撞警少年家庭背景曝！與單親媽相依為命　打工12hrs撐家計

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市樹林派出所21歲楊姓員警2日凌晨0時外出支援三多地區打架糾紛，不料行經大安路、俊英街口時，遭到無照的17歲張姓少年騎車側撞，至今仍在加護病房搶救，尚未脫離險境。今（3日）肇事的張少與張母前往醫院探視楊員，母子倆在加護病房門口下跪磕頭，希望楊員雙親原諒。張母向《ETtoday新聞雲》表示，自己從大陸嫁來台灣20年，7年前與丈夫離婚後獨自撫養孩子長大，孩子也很懂事，外出打工分擔家計，沒想到卻會在返家途中撞上楊員，「我真的很自責、內疚！」

▲張姓少年撞上楊姓員警，受訪時表示自己相當自責、抱歉。（圖／記者陳以昇攝）

張母表示，自己是湖北武漢人，20年前嫁來台灣後與前夫育有1子，但在孩子10歲時離婚，自此獨自扶養孩子長大，而前夫在離婚後不聞不問，從來沒有給過一分贍養費、生活費。一個女人在異地帶著孩子求生存相當不易，為了養大孩子，張母只得在樹林區經營檳榔攤，每個月扣除房租、水電等，母子倆的生活費僅有2萬餘元。

案發當晚，由於住家手機收訊差，警方遲遲聯繫不上張母，只好登門告知；張母當下開門後得知兒子在外闖禍，造成楊姓員警重傷後，當下雙腿發軟險些倒地，跟著警方前往派出所製作筆錄，徹夜未眠，一方面擔心孩子的狀況、一方面也擔心楊姓員警的傷勢，心情相當複雜。

▲張母7年前離婚後獨自撫養兒子長大。（圖／記者陳以昇攝）

「我真的很抱歉，希望楊警官能夠趕快好起來……！」張姓少年向《ETtoday新聞雲》表示，自幼家中經濟就不好，高一時為了分擔家計，選擇前往超商半工半讀，升上高二後家裡的經濟狀況更加窘迫，再加上所就讀的科系與自己預期發展不符，因此毅然決然決定休學，轉而到大賣場廚房內擔任助理計時工，每月薪資將近1萬5000元，幾乎全都拿來貼補家用。

張姓少年說，案發當天自己從早上11點半就開始上班，一直到晚上將近11點才下班，工作近12小時，下班後先前往新莊訪友，直到午夜時分才騎車返家。回憶事故發生前，張姓少年表示，當時視線很昏暗，且未注意到警笛聲，加上自己的車道又是綠燈，因此才會一時不察撞上楊員；而在事故發生後，張姓少年也失去意識，醒來後才知道楊員重傷，現仍在與死神拔河。

▲張姓少年2日凌晨高速撞上外出執勤的楊姓員警。（圖／記者陳雕文翻攝）

今早張姓少年在母親的陪同下前往加護病房探視楊員，但卻被家屬拒於門外，母子倆一度下跪磕頭道歉，盼能獲得楊爸爸、楊媽媽的諒解。張姓少年說，楊員家屬今一句話也沒說，也未理會兩人的磕頭道歉，「我能夠理解楊媽媽的心情，現在還無法平復，等她比較平靜後，我還會再去找楊媽媽再當面道歉一次；發生事情後，我也一直在家裡祈求，祈求楊警官趕快好起來，我內心真的很難過，對楊警官很抱歉！」

▼張姓少年母子倆今上午前往加護病房下跪磕頭，盼楊員家屬諒解。（圖／記者陳以昇翻攝、翻攝楊員臉書）