女律師染新冠後換掉「整個肺部」　痛訴：我認不出我自己！

▲拉米雷斯於肺部移植手術後接受採訪。（圖／達志影像／美聯社）

實習記這湯子暘／綜合報導

儘管美國面臨史上最大規模的疫情危機，仍然有許多人漫不在乎，認為新冠是政府的陰謀。28歲拉米雷斯（Mayra Ramirez）是美國新冠患者接受「雙肺部移植」手術的第一例。她在29日公開記者會上駁斥，認為新冠疫情是騙局或只會影響老人都是謠言，希望民眾認清現實，努力面對疫情。

兩個月前她還必須在病床上，接受10小時的雙肺部移植手術，所幸手術成功，在7月28日成功康復出院。

拉米雷斯曾在芝加哥（Chicago）擔任處理移民問題的律師，在手術後首次受訪時表示，「我想我來到這裡是有所目的，無論是單純分享我的經歷，或作為一個新冠患者肺部移植後活生生的例子，又或是傳達給給那些不相信新冠存在、認為是一場騙局的人。我身上的傷痕能夠證明（新冠）是真實的，我再也不想任何人承受我所經歷過的事。」

她在記者會上表示，病情曾一度惡化到，家人為了跟她最後一次道別，特意從芝加哥（Chicago）趕往北卡羅萊那（North Carolina）的醫院。

62歲的孔恩（Brian Kuhns）也是另一名接受肺部移植手術的新冠患者，在接受超過100天的維生醫療後進行雙肺部移植手術。他在染病前也曾是「新冠騙局論」的擁簇者，術後即對此表示，「如果我的故事能告訴人們一個道理，那就是新冠肺炎不是一個玩笑。」

▲美國疫情爆發後，竟有大學生辦「肺炎派對」，賭誰先感染就能贏錢。（示意圖／達志影像）



肺部移植通常是作為最後手段來使用。如果有任何機會可以讓患者肺部康復，醫生不會想輕易移除病患的肺。只有在病患肺部已經有致命且不可逆的損壞情況下，才會執行移植手術。

美國在2019年共有2714起肺部移植案例，但這是第一次對新冠患者作類似移植手術。拉米雷斯感染新冠後，肺部惡化地太快讓醫生不得不作出決定。一般來說，病患可能無力撐過棘手的手術過程，尤其在手術時間長達10小時的狀況下。拉米雷斯對醫師的決定深表感激，「我很確定如果我今天在別的醫療中心，他們會直接結束治療，然後讓我在醫院等死。」

她在被送入醫院後失去意識，於7月5日進行10小時的手術後醒來後，表現出極度驚恐且無法出聲，直到幾天後才得知自己作了肺部移植，「看到身上插了一堆的管子，我甚至認不出這是我的身體。」

主治醫師巴拉特（Ankit Bharat）提到，有些醫院拖了太久才建議患者進行移植手術。有一名適合進行移植手術的患者被轉來他們中心後，因為病情拖延過久，肺部嚴重出血引發腎功能衰竭，那時早已回天乏術。他表示，「我認為民眾必須早點認知到這個選擇（肺部移植手術），至少要在病情惡化到一定程度前開始討論是否要面對它。」

對於醫師面臨的問題，巴拉特說明，「對於醫界來說這是新的領域。醫師要決定是否或什麼時候要進行手術的確是個挑戰。我們不想病患還有自體康復的可能時，過早就讓他接受手術；也不想讓病患等到一切徒勞無功的時候，錯過接受手術的最好機會。」

▲感染新冠肺炎後肺部出現毛玻璃狀陰影。（圖／路透）



由於新冠肺炎會對肺部造成大範圍的損害，使得肺部移植手術更加的難以操作。巴拉特提到，「由於是我們第一次嘗試（對新冠患者）作這樣的手術，移植過程中仍然有許多的未知。她的病情在手術前就已經相當嚴重，也讓情況更加錯綜複雜，好在我們安然度過這一切。這次的手術極具挑戰性，甚至可以說是我生涯中最困難的一次。」

拉米雷斯目前正努力復健，從一開始只能一口氣走30公尺，進步到能走300公尺的距離。巴拉特對此表示，「拉米雷斯的情況一天比一天好，年輕是她的優勢。儘管她曾經歷艱難的過去，我有自信她會繼續變得更健康。」

然而新冠肺炎給她帶來的不只是生理上的傷痛，同時也有心理上的創傷。拉米雷斯這段期間一直受噩夢所苦，「它（惡夢）甚至開始混淆現實。我在現實生活中開始會回溯一些記憶片段，但有些可能根本沒發生過。舉例來說，由於生病時無法正常呼吸，我有過一些關於我溺水的惡夢，不只出現在我睡著時，有時甚至在我清醒的時候。」

記者會上，拉米雷斯也提到對未來的期待，「我希望之後能重回我正常的生活。但願能取回我曾有的自主人生，透過我這次的經歷，再繼續幫助別人和社會。」