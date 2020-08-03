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BMW車門飛出去！保時捷掉頭貼大貨車...國3通霄段500米3起事故11車連環撞

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▲國道3號南下144公里通霄路段，3日發生多起連環車禍意外，共造成11輛大小車受到波及，其中小貨車駕駛受困車內最為嚴重，所幸送醫後已無大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲國道3號南下144公里通霄路段，3日發生多起連環車禍意外，共造成11輛大小車受到波及，其中小貨車駕駛受困車內最為嚴重，所幸送醫後已無大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

國道3號南下144公里通霄路段，3日清晨突然下起大雨，多部車輛煞車不及，短短500公尺內就發生3起連環追撞事故，共有9輛大小車受到波及，其中1輛載運牛奶的小貨車駕駛一度受困車內，所幸被救出後，沒有生命危險目前已送往醫院救治中。

警方表示表示，3日上午7時40分接獲民眾通報，指稱在國道3號南下144公里處，有大貨車和2自小客車碰撞事故，警方到場後發現大貨車橫跨2車道，其中保時捷休旅車180度掉頭緊貼在大貨車旁邊，另1白色BMW轎車車門掉落在國道中間，所幸車內都沒有人受傷，但只剩單線通車，造成後方車輛回堵。

▲保時捷休旅車因打滑衝撞護欄後彈回車道，也讓後方大貨車閃避不及而造成3車追撞意外。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲保時捷休旅車因打滑衝撞護欄後彈回車道，也讓後方大貨車閃避不及而造成3車追撞意外。（圖／記者黃孟珍翻攝）

保時捷駕駛向警方表示，自己因為天雨路滑失控撞上護欄，接著彈回到車道上；這時剛好後方大貨車疾駛而來，駕駛煞車不及，為了閃避保時捷休旅車而擦撞另外一部白色自小客車，把整個右前門給撞飛，所幸這場意外都沒有造成人員得傷亡。

就在狀況還未解除時，後方又有1輛廂型車因前方塞車而減速慢行，卻又造成小客車及小貨車煞車不及而追撞，所幸也是無人受傷；而在這2事故之後，又發生第3起事故，藍色小貨車也是路滑煞車不及，造成休旅車、牛奶車共3部車連續追撞，運送牛奶車頭嚴重變形，蔡姓駕駛受困車內，傷勢較重，經送醫救治後，也已無大礙。

▲第3起車禍中，送牛奶小貨車駕駛受困車內，經脫困後送醫救治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

這場突如其來的大雨，也讓國道3號苗栗路段短短500公尺內造成3起車禍，共9車遭到波及；國道警方也呼籲，天雨路滑視線不佳，用路人應該保持安全距離，以免造成意外的發生。

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