花蓮轎車機車相撞騎士喪命　落跑駕駛到案：太害怕才開走

▲男子車禍撞死人落跑，警方以車追人。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

花蓮縣富里鄉學田村花81線2.2公里處，日前中午發生一起轎車和機車碰撞的死亡車禍，49歲的潘姓騎士頭部重創送醫不治，後座范姓女性友人手腳擦傷，但肇事車輛逃逸無蹤。花蓮縣警局通報台東縣關山警分局協助，由池上分駐所警員蘇姵尹隨即調閱路口及車牌辨識系統，並將資料提供玉里警分局偵查隊，全案就在花東2縣警察分局聯手下，宣告偵破。

▼ 肇事劉嫌自稱當時因慌、害怕而駛離現場，但自知法網難逃，在友人勸說下到案說明。（圖／記者楊漢聲翻攝）

日前中午12點多，在花蓮縣玉里分局轄區(花東交界)偏遠的富里鄉學田村，發生死亡交通事故肇事逃逸案件，玉里警分局接獲報案，隨即組成專案小組，並協請關山警分局池上分駐所調閱相關監視器畫面，警員蘇姵尹於半小時後，便於監視器影像中發現與通報吻合車輛，隨即提供予玉里警察分局偵查隊，該影像讓辦案人員鎖定逃逸車輛，以車追人。

透過肇事嫌疑人友人策動，劉姓嫌疑人於同日晚間駕駛肇事車輛至玉里警分局到案說明，經鑑識人員比對車輛撞擊痕跡及漆面，與案發現場機車顏色及掉落零件相符，劉嫌自稱當時因心慌、害怕而駛離現場，但自知法網難逃，在友人勸說下到案說明，全案宣告偵破，經警詢依肇事逃逸罪嫌移送偵辦。

關山警分局長余中義表示，池上分駐所警員蘇姵尹發揮「大膽假設、小心求證」的辦案精神，在短短半小時便由監視器影像中比對出吻合車輛，使案件露出曙光，在花東2縣警察分局聯手下，順利於同日宣告偵破，展現警察專業辦案的能力；藉此機會呼籲民眾，發生交通事故切勿逕自離開現場，請依規定報案處理，以免屆時除了損害賠償，還要被追究刑事責任，就得不償失了。

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