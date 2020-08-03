狂賀ETtoday勇奪國家品牌玉山獎　Her限時優惠5折！

蘭芝（LANEIGE）的晚安面膜「睡美人香氛水凝膜」一直以來都是美妝版的常客，因為保濕度實在太好，加上質地清爽又不黏膩，因此受到廣大的粉絲喜愛，除了當作晚安面膜，其實還有5種超級實用的方式，可以帶給肌膚完美的潤澤效果。