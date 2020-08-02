蘇嘉全女婿獲國營1600萬大單　高檔香氛蠟燭負責人回應了

▲總統府秘書長蘇嘉全2日向總統請辭獲准。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統府秘書長蘇嘉全2日為了姪子蘇震清涉入收賄案，向總統蔡英文請辭獲准；隨後有媒體爆料，他的大女兒蘇㛄馠及女婿喬洛濱(Robin Johansson)的香氛蠟燭公司，拿到國營事業1600多萬的大單。

根據媒體指控，蘇嘉全女兒、女婿的新公司成立半年多，就拿到一張1600多萬元的大單；此為，2018年五一勞動節，台電公司職福會以香氛蠟燭禮盒，當成員工的贈禮。

事實上，職福會本來就不需要經過招標，香氛蠟燭禮盒，是會中委員投票所決定；而且該公司還因為團購，賣給台電的價格，確實打了3.5折，從一組原價1700多元，變成只要600多元。

對此，該公司「Vana Living」的負責人Robin透過臉書聲明指出，他在緣分的巧合下結識了遠在半個地球外的台灣女孩，並且相戀結婚，「因為她的關係，我認識了台灣這個美好的國家，當我第一次踏上這塊土地，就深深的喜歡上了這裡，雖然我來自瑞典，中文也不好，就連這份中文聲明都需要請人幫我翻譯」。

Robin表示，台灣人總是對他很友善，他也經常告訴在北歐的朋友，台灣是一個超棒的地方，希望大家一起來台灣旅遊，「能夠作為一個台灣女婿，我覺得非常驕傲。」

Robin指出，最近看到新聞，有台灣的國營事業福委會，因為採買Vana Living的蠟燭而遭到攻擊。事實上，Vana Living一切依照台灣的商業法規經營，「這個報導讓我感到相當難過與不解，因為Vana Living的所有產品，不但做工細緻、品質精良，也是非常專注於環保和生態永續的概念」。

Robin說，他不了解台灣的政治環境，也不清楚台灣商業文化是不是有一些複雜的禁忌，Vana Living從未主動接觸政府單位及國營事業的採購，網購平台對所有人開放，任何喜歡Vana Living的朋友，都可以自行上網選購。