哈格比進逼發海警！全台連2天防強風豪雨　各地「暴風圈侵襲機率」出爐

▲氣象局觀測，哈格比今晨5時中心位置在鵝鑾鼻的東方約490公里海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（2日）清晨5時半發布今年第4號颱風「哈格比」（Hagupit）海上颱風警報。氣象專家吳德榮表示，周一、周二受到哈格比影響，各地雲量多、有陣雨或雷雨，並有強風、豪雨發生的機率，應注意防範。而暴風圈侵襲最新機率也出爐。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，菲律賓東方的擾動從熱帶低壓發展成哈格比，只用了12小時，比起第3號「辛樂克」颱風在季風低壓內用了30小時正常多了。

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吳德榮說，最新路徑潛勢預測圖顯示，哈格比今通過台灣東部海面，周一掠過東北部海面，其70%範圍及最新美國系集模式（GEFS）21次模擬，仍有部分路徑是比較接近台灣的，況且強度模擬理論上有較大的不確定，故其對台各地的威脅程度，絕不可小覷。

▲▼吳德榮說，哈格比今通過台灣東部海面，周一掠過東北部海面，其70%範圍（上圖）及最新美國系集模式21次模擬中，有部分路徑是比較接近台灣的。（圖／氣象局、翻攝tropicaltidbits）

吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，今起季風低壓輸送至台灣附近的水氣逐日增多，即使辛樂克從越南北部登陸後減弱消失，大氣漸趨不穩定，雲量稍增，將轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，不排除有較劇烈的天氣。

吳德榮表示，周一、周二哈格比影響，各地雲量多、有陣雨或雷雨，並有強風、豪雨發生的機率，應注意防範，今起3天海面的風浪轉大，應避免海上及岸邊活動；周三至周六熱帶系統皆已遠離，各地恢復為晴朗炎熱，午後對流發展，有局部雷陣雨的天氣。

氣象局觀測，哈格比中心氣壓1000百帕，今晨5時中心位置在鵝鑾鼻的東方約490公里海面上，以每小時15公里速度，向西北轉北北西進行，中心附近最大風速每秒18公尺（即每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（即每小時90公里），相當於10級風，7級風暴風半徑80公里。氣象局預測，哈格比周一清晨5時中心位置在宜蘭的東方約190公里海面上。

▼哈格比第一報警報單。（圖／氣象局）

▲▼哈格比暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

氣象局指出，颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向西北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對台灣東北部海面及北部海面構成威脅，台灣東北部海面及台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

根據氣象局資料，各地未來120小時內受哈格比颱風7級風暴圈的侵襲機率，以基隆市40%最高，其次為台北市34%、宜蘭縣33%、新北市30%、桃園市24%、連江縣17%、新竹市15%、新竹縣15%、花蓮縣13%、苗栗縣9%等。

氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東半部白天受到颱風外圍水氣影響，有短暫陣雨，西半部、各地山區午後有短時大雨或豪雨發生機率；晚上颱風更接近，北部傍晚開始有短暫陣雨或雷雨，越晚雨越大，其中又以大台北、基隆北海岸最為明顯。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

王品翔表示，哈格比朝西北西方向往台灣東北方海面接近，所處環境有利於強度發展，至於會不會到輕度颱風上限或中度颱風下限，則還要再觀察，而會不會發陸上警報也要再看。

王品翔說，哈格比周一距離台灣相對最近，影響最明顯，各地有局部短暫陣雨或雷雨，其中北台灣、東北部有局部大雨或豪雨；下半天颱風北上往東海前進，但環境偏南風，至周二上半天，各地雲量較多。

王品翔提醒，周二中南部、東南部要注意颱風尾巴帶上來的水氣，有局部短暫陣雨或雷雨，不排除局部大雨；另外，西半部、各地山區午後有局部大雨或豪雨。