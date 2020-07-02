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開航6年！台灣虎航首度降落松山機場　7/5起飛澎湖、金門「航班時刻曝光」

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▲▼台灣虎航首度降落松山機場。（圖／記者賴文萱攝）

▲離島旅遊需求增加，台灣虎航7/5起將飛澎湖、金門，今天首度降落松山機場。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，離島旅遊景氣復甦，台灣虎航將於7/5起投入離島澎湖、金門航線營運，今（2）日也首度降落松山機場為離島首航做準備，未來澎湖將天天飛航，每天還有一班飛往金門。

因應接下來暑假旺季即將到來，再加上國人因國際旅遊受阻，國內離島旅遊景氣大復甦，華信航空向台灣虎航濕租3架A320飛機投入澎湖、金門航線營運。

請繼續往下閱讀...

台灣虎航自2014年開航至今，是以桃園機場為主要營運基地且僅營運國際航線，今天首次飛抵台北松山機場。機身編號B-50016的空中巴士A-320客機，呼號為IT-3012，上午由桃園機場起飛前往松山機場，正好搭上松機替舉辦民眾的「偽出國體驗活動」，成為活動中特別的小彩蛋，機場也特地安排灑水儀式迎接虎航班機到來。

▲▼台灣虎航首度降落松山機場。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼台灣虎航首度降落松山機場。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼台灣虎航首度降落松山機場。（圖／記者賴文萱攝）

除了在現場觀景台等待補抓台灣虎航航機的航空迷之外，參與體驗活動的民眾正好可從臺北松山機場的景觀餐廳補抓這特別的一幕。台灣虎航的網紅虎將也快閃現身，令不少民眾感到驚喜外，也紛紛拍照留念、打卡上傳。

▲▼台灣虎航7/5起，飛航澎湖、金門，時刻表曝光。（圖／翻攝自網頁）

▲▼台灣虎航7/5起，飛航澎湖、金門，時刻表曝光。（圖／翻攝自網頁）

▲▼台灣虎航7/5起，飛航澎湖、金門，時刻表曝光。（圖／翻攝自網頁）

▲▼台灣虎航7/5起，飛航澎湖、金門，時刻表曝光。（圖／翻攝自網頁）

▲▼台灣虎航7/5起，飛航澎湖、金門，時刻表曝光。（圖／翻攝自網頁）

台灣虎航7/5起將以A320班機飛航澎湖、金門航線，約可載184人，其中，澎湖一天來回10多班，金門往返各1班，主要以短期7、8月支援為主，後續視整個市場需求安排運能。

台灣虎航表示，這次飛航離島主要是配合華信航空濕租計畫，未來機上服務流程都會比照華信航空國內線辦理，目前機組員都已完成受訓，今天先有一航班降落松機，另外，3日、4日，也將各自再安排航機，從桃機飛渡自松機，歡迎有興趣的航空迷，可以至觀景台觀賞。

▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航將首度投入國內線，支援華信航空執飛離島航線。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼國旅,國內旅遊,澎湖,澎湖旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲國內疫情趨緩，澎湖旅遊需求大爆發。（圖／記者賴文萱攝）

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