人夫摩鐵激戰女同事！交手「男女姿勢」…外宿5天過情人節　正宮回國崩潰了

▲從事保險業的人夫偷吃女同事，正宮抓包後怒告，他與小三要賠60萬。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人夫偷吃同公司女同事，雙方還在LINE討論性愛姿勢，被正宮抓包後離婚，他辯稱妻子已經就外遇一事與他跟小三和解，但法院勘驗相關事證後，不採信他的說詞，判他與小三應賠償正宮60萬元，可上訴。

人妻主張，老公婚後時常隱瞞行蹤，她蒐證後才發現，丈夫竟與同樣任職於保險公司的小萍（化名）利用職務之便發生不倫戀，2人還在LINE中大談「性愛姿勢」、「親吻」、「寶寶」等內容。她指出，老公與小萍還趁著她出國時，在2月12至16日間共同出遊、外宿，共度浪漫西洋情人節。

人妻最後忍不住在2月19日當面質問丈夫，老公這才坦承已經跟小萍交往了3年，雙方還到汽車旅館多次激戰，讓她大受打擊，需要服用安眠、抗焦慮藥物，且她先前因懷疑與丈夫的感情生變，為改善婚姻關係提前退休，專心投入家庭生活，因此損失270萬元勞動收入，最後還是在2月25日與丈夫簽下離婚協議書，決定向丈夫、小萍請求連帶賠償100萬元。

人夫與小萍坦承2人有逾越男女分際的互動往來，但強調交往時間是2年，且簽訂離婚協議書時，人夫已經同意將賣出名下不動產的獲利全部都給妻子當作賠償，約定以後男婚女嫁各不相干，不能干擾對方的生活，人妻也曾傳訊息，「祝福你們」、「不會做你擔心的事」，認為雙方已經就外遇一事和解了，應該可以免除賠償責任。

但新北地方法院認為，人夫在婚姻存續期間確實與小萍交往、發生性行為，不管交往時間到底是2年或3年，都不是身為配偶能夠容忍的，且離婚協議書記載，「茲因雙方個性差異不合，無法繼續維持婚姻關係」，內容沒有提及外遇一事，另外，人妻雖然有傳訊給人夫，但難憑這些情緒抒發的用語就認為人妻不再追究，最後判人夫、小萍應賠償人妻60萬元，全案仍可上訴。

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