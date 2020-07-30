為蔥油餅罰小四女童「跪著出教室門口」　新北徐薇英文分校班主任出面了

▲新北徐薇英文分校班主任罰小4女童跪著出教室，起因竟是一袋沒吃的蔥油餅。（圖／記者陳豐德攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名就讀小四的女童「小蕾」（化名），在徐薇英文某分校補習班上課，不料24日下午5時許，他早餐帶來的蔥油餅掉在地上後被班主任發現，家長指控班主任要女兒「跪著拿出去丟！」教育局獲報後開罰5萬，班主任30日下午出面，承認當下情緒失控說出「跪著走出教室門口後，站起來拿出去丟」，是擔心孩子吃壞肚子，對做出不良示範致歉。

該名母親在臉書社團貼文，指稱家裡國小四年級女兒小蕾在新北市一家英文補習班上課，因早餐蔥油餅沒吃完，要留到下午吃，卻不小心從抽屜掉出來，班主任發現後以為她上課偷吃，要小蕾撿起跪著走路拿出教室丟棄，女學童回家後覺得自己在補習班遭當眾羞辱，不願再帶早餐去補習班。

家長得知後，氣得跑到補習班要求調閱當時的監視影片。證實小蕾根本沒有上課偷吃蔥油餅，難過地直流淚寫下「她真的沒有做錯任何事，但是卻必須要遭遇這樣的處罰」。班主任當場向家長道歉，但家長已經沒辦法接放心將孩子交給班主任，於是決定離班，並寫信陳情給教育局。

▼該補習班被評為徐薇英文的優良分校。（圖／記者陳豐德攝）

班主任30日出面接受訪問時表示，當時下午5點接近放學時間有人在地上撿到蔥油餅，詢問了多次都沒有同學願意承認，老師說沒人承認的話就要丟掉，但看整包幾乎都沒吃，後來有同學想起可能是小蕾的，於是自己呼喊了4、5次，才把她給叫進來質問「是不是妳的？」女學童當下也承認。

班主任接著問小蕾「是早餐還是下午的點心？」得知是早餐後，因為擔心孩子一早沒有吃過早餐就來上課，且先前就有提醒過孩子不能做這樣的事，後來又不滿多次呼喚小蕾才進教室，班主任一時情緒激動，便把蔥油餅丟在地上直說「這應該是壞掉的，妳要不要拿去丟掉？」小蕾當下選擇不吃了，於是班主任就生氣斥責「妳自己跪著拿出去！走到教室門口站起來拿出去丟！」造成孩子內心不適。

▼補習班門口貼滿孩子的成績單。（圖／記者陳豐德攝）

班主任自責地說，小蕾已經來補習英文2年了，平時上課狀況良好，事後有向家長致歉，當下家長也表示小蕾其實還想繼續上，但後續還是選擇離班，很抱歉因情緒控管不佳造成不良示範，並造成社會資源的浪費。

徐薇英文則澄清，公司與傳出不當管教的補習班是英文教材的合作關係，安親管理是補習班私自的行為，且本公司立場一項不認同不當體罰，後續公司將遵守教育局法規處理方式。

新北教育局表示，對於補習班於知悉負責人對學生有損害兒童及少年權益之行為，未依規定於24小時內通報，依補習及進修教育法裁罰5萬元。另該班現場有6名教職員工未報經本府核准，本局依補習及進修教育法裁罰5萬元並限期改善。本案不當管教部分將由社會局進行裁處，若確有違反兒童及少年福利與權益保障法之情事，本府將依法召開不適任人員認定委員會，認定解聘僱期間，並登錄全國不適任人員專區，該員不得擔任補習班之教職員工。

▼班主任出面致歉。（圖／記者陳豐德攝）