新聞雲App振興方案開跑！綁定東購會員送300東森幣

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新聞雲App再來一波驚喜好康，振興方案開跑！從8月1日起至8月31日只要將新聞雲會員「綁定東森購物會員」，即可獲得300枚東森幣，送幣不手軟，都在新聞雲App！綁定後即可參加「T點轉東森幣抽咖啡」，天天抽全家咖啡，累積小確幸，還可以延長點數期限。

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【綁定東森購物會員懶人包】

◎Step1：打開「ETtoday新聞雲」App，點擊下方列表中間icon進入「 活動 」

◎Step2：點選「 綁定東購會員送300枚東森幣 」圖示。

◎Step3：詳閱活動辦法並點選「去綁定」。

◎Step4：至東森購物「會員」點選「東森幣」即可查看東森幣「獲得紀錄」。

【賺T點攻略】

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心」

◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

◎Step4：天天完成5項「每日任務」，「每日登入簽到」可獲得10點、「每日分享一則新聞」可獲得1點、「瀏覽5篇新聞」可獲得4點、「瀏覽10篇新聞」可獲得8點、「瀏覽15篇新聞」可獲得12點，越常打開賺越多！

◎Step5：看新聞集T點，到「T點換東森幣」進行兌換，兌換成功馬上到東森購物平台開買囉！

【會員中心使用懶人包】

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」。「獲取紀錄」下方註明每一點獲取日及到期日。

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度。