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2020年有3大衝擊！唐綺陽揭「最後一波」要來了...我們都被恐懼籠罩

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▲▼主持人唐綺陽出席公視全新實境談話節目《36題愛上你》上檔記者會。（圖／記者張一中攝）

▲星座專家唐綺陽。（圖／記者張一中攝）

記者曾羿翔／綜合報導

2020可說是相當不平靜的一年，有國師之稱的唐綺陽日前就曾提及，今年會有三波的木冥挑戰，第三波在11月，但衝擊「會提前到9、10月就報到」。她還說，人類直到今年底「都會在恐懼籠罩之中」，引起許多網友討論。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳30日坦言，台灣不排除秋冬會爆發第二波疫情。

唐綺陽在直播中表示，「2020有它的使命」，地球今年也要轉換體質，不過又快又急，對於人類來說是一個考驗，要等到12月「恐懼才會走」，人類到時也將被迫重新思考自己的日常生活、被迫封鎖。

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▲▼口罩之亂 武漢肺炎 買口罩 戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣防疫表現獲肯定，被《彭博社》評比為全球75個經濟體中的第一名。（示意圖／記者屠惠剛攝）

根據唐綺陽的說法，今年面臨的三波挑戰，第一波時間點在3月到4月初；第二波則在6月，第三波落在11月，但衝擊會提前到9月或10月報到，第一波時，人人走上街上會戴上口罩，天天都會有新增的病例。

針對第二波，唐綺陽則說，「6月時又會再一次的木冥合相，可它們都走逆行路線」，可能會因為先前亂說話或亂做事、亂做決定，在6月出事被追究，呼籲大家都要記得守法。底下網友則回應，「感覺今年每個月每一天都好漫長」、「真的好辛苦，人類都好難溝通，好想回火星」、「台灣要繼續守好」。

▲▼0729中央流行疫情指揮中心記者會,張上淳。（圖／疾管署提供）

▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，國內可能有漏篩無症狀者存在。（圖／疾管署提供）

今年新冠肺炎肆虐全球，且有許多名人相繼離世，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳30日就表示，坦言台灣不排除會爆發第二波的疫情，國內可能有漏篩無症狀者存在，到時如果秋冬疫情再起，會採取圍堵、減災雙向策略。

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