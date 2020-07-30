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彰邑城隍城隍睽違24年出巡！31日晚上七爺八爺先暗訪　沿路送平安符

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▲城隍爺出巡，7月31日七爺八爺先暗訪。（圖／彰化縣政府提供）

▲城隍爺出巡，7月31日七爺八爺先暗訪。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

庚子年彰化迎城隍活動將從7月31日暗訪揭開序幕，由彰邑城隍廟、茗山岩、白龍庵、彰山宮、彩鳳庵等5座寺廟及6將尊神，分為5個角頭《舉火把》遶境，昭告「好兄弟」城隍老爺要出巡了不得出來擾亂，暗訪典禮沒有統一行進路線，廟方將開放民眾參與，沿線發送平安符、平安餅。

▲城隍爺出巡，7月31日七爺八爺先暗訪。（圖／彰化縣政府提供）

▲登轎大典縣長王惠美與市長林世賢等人舉香祈求平安。（圖／彰化縣政府提供）

請繼續往下閱讀...

彰化市彰邑城隍廟在早期每隔60年才決定是否出巡，後來，每隔12年決定是否出巡，並以擲筊一次來決定，自1996年出巡後，相隔12年，在2008未獲允筊，直到今年2月8日，由彰化縣長王惠美擲出聖杯且現立筊神跡，應允再出巡，今(30)日上午9時在城隍廟舉行城隍爺登轎大典。

▲城隍爺出巡，7月31日七爺八爺先暗訪。（圖／彰化縣政府提供）

彰邑城隍廟總幹事楊鉅名表示，城隍爺此次出巡會有4位城門土地公、4營部將都會跟隨，加上茗山岩、白龍庵、彰山宮、彩鳳庵4間廟宇的隨行搭配，有時候會走小巷子，因此並沒有統一的路線。

楊鉅名說，24年前剛當完兵曾參加過城隍爺出巡活動，尤其是七爺八爺暗訪時，都是在晚上舉行，沒有行經路線更不會在路上貼封條，不過民眾都爭相走告能不出門就不出門以免被沖煞到，記得有一次有小孩衝出來看被嚇到，後來才到城隍廟求平安。

▲七爺八爺暗訪DM。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲七爺八爺暗訪DM。（圖／記者唐詠絮翻攝）

為了揭開暗訪儀典的神秘面紗，已經有網友敲邊碗要全程開直播，楊鉅名也說，明日晚上暗訪典禮將開放民眾參與，也會在沿線發送平安符、平安餅等，信眾可以攜帶平安符、萬一真的有民眾被沖煞到，都可以到城隍廟求平安。

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