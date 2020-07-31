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高雄砍情敵女煞與男友遭街頭復仇爆打強擄　警局長劉柏良說話了

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▲高雄市一名男子當街遭到斷手押走 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳姓女嫌到案後和男友遭人毆打強押上車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

這起發生在31日早上10點多高雄文自路上毆打擄人案，事後警方深入追查發現竟然和剛因砍人案到案的陳姓女嫌有關係，原來她投案之後，在分局製作完筆錄，離開分局的途中，遭到對方友人擄走，警方鎖定車輛後，一路追到蚵仔寮圍捕，花兩小時先將逮到3名嫌犯，對此，高雄新上任的警察局長劉柏良說話了，他指出全案已經立即成立專案小組積極偵辦，警察局並指派刑大投入支援，就現有證據積極追查中。對於涉案罪嫌將依法究辦外，另外針對聚眾鬥毆的部分，將依新修正刑法150條偵辦，並請檢察官羈押。

▲▼高雄市警察局長劉柏良宣誓就職 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄縣任警察局長劉柏良。（圖／ETtoday資料照）

根據了解，附近居民看到有人當街毆打人，又強打好幾下，最後關進後車廂，強押帶走立刻報警，警網鎖定對方車輛後，隨即投入警力圍捕，回顧這起事件，高雄街頭30日下午驚傳一起砍人案，嫌犯砍人後，先徒步走了一段，最後搭車逃逸，事隔9小時後，經警方策動火速到案！根據了解，年僅27歲的蕭姓女子遭人砍傷，左上臂和左大腿都受了傷，尚未抓到嫌犯之前，警方不排除可能是情殺，認為雙方可能是情敵相約談判，當下一言不合才造成這起意外，但嫌犯到案後供稱，雙方是朋友關係，因為在社群軟體上先起了口角，她擔心對方比他高大自己會出事才帶刀赴約，沒想到一氣之下砍傷對方，經訊問後，嫌犯被依法移送。

警方指出，根據砍人的23歲陳姓嫌犯供稱，這起事件的起因有三個人，她和蕭姓被害人以及一名黃姓女子，三人是朋友關係，有天黃姓女子因為心情不好，跑到蕭姓被害人的家裡，吃了2、3顆安眠藥後休息，才得以平復情緒。

但事後陳姓嫌犯得知此事，不滿蕭姓被害人沒有第一時間將黃姓友人送醫，雙方因此在微信上大吵一架，最後相約談判，陳姓嫌犯自認身材比蕭姓被害人嬌小，擔心被對方傷害，因此帶上水果刀防身，沒想到雙方一言不合，她反而持西瓜刀砍傷對方，造成對方左上臂、左大腿都受了傷。

事發之後，陳姓嫌犯犯下大錯感到後悔，驚嚇之餘，先徒步走了一段路逃跑，最後搭車逃逸，並與男友會合躲藏，警方同時成立專案小組抽絲剝繭查訪，最後鎖定陳姓女子的身份策動她投案，陳姓女子在警方以及男友的勸說下，自知難逃法網，於犯案後9個小時主動投案，被依殺人未遂及傷害等罪嫌移橋頭地檢署偵辦。沒想到凌晨剛投案，陳姓女嫌和男友離開分局時，又被對方人馬盯上，遭擄走強打上車。警方接獲消息，加入刑大警力投入資源，目前已逮補3名嫌犯，同被押走的陳姓女嫌則是第一時間被押上另一輛白色轎車，目前警方還在持續圍捕中。

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