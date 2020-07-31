李登輝辭世！命理老師「遇劫難天星+走到死亡宮位」　姓名流年曝光

▲李前總統30日19點24分病逝於榮總。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

前總統李登輝30日於北榮辭世，享耆壽98歲。旺好運命理老師邱彥龍就從姓名流年、易經八字跟天星的角度分析，李前總統命中注定逃不過這場天壽劫數。

首先，以姓名學流年來看，邱彥龍老師指出，李前總統剛好走到絕運，也就是最危險的運辰，「所謂姓名學流年分析，是以姓名總筆劃數，對照虛歲的尾數去推算吉凶，李登輝=7+12+15，姓名總筆劃數為34劃，虛歲99歲，兩者皆取尾數，對照姓名流年表，正好走絕運，再對照姓名流年分數表，只有10分剛好走到最危險的運辰。」

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▲姓名學流年對照表。（圖／邱彥龍提供）

若以易經八字學分析，乾卦陽數用九，坤卦陰數用六，換言之，女命逢6、男命逢9，為有險難之數。邱彥龍老師表示，李前總統生於1923年陽曆1月15日，虛歲已99歲了，以易經八字來說，是個劫數。

最後是用天星學來看，邱彥龍老師說，李登輝前總統本命「太陽」，與2020年行運「冥王星」合相，命定度數凶相已顯，所以從國曆1月15日生日後，身體的確就開始走下坡，2月8日晚間，行運「水星」與本命「天王星」合相刑本命「金星」，又發生喝牛奶不慎嗆咳意外，導致呼吸困難，最後住院過程反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，最終行運「水星、木星、冥王星」和本命「太陽」、刑本命「土星」，等於本命走到死亡宮位，在7月30日與世長辭。

▲邱彥龍老師幫李前總統從姓名流年、易經八字跟天星來分析。（圖／資料照）

邱彥龍也補充道，「天象火星在火宮發威，的確容易有知名人士發生劫難，李前總統又剛好集所有姓名流年、八字易經跟天星的關卡沒躲過，以99歲高壽辭世，就命理角度而言，只能說命中注定天壽已盡。」

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