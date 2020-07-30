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說到做到！陳玉珍「穿深V洋裝」腳踩高跟鞋　10張「事業線大解放」辣照曝光

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▲陳玉珍、賴品妤。（圖／陳玉珍辦公室提供、翻涉賴品妤IG）

▲陳玉珍、賴品妤。（圖／陳玉珍辦公室提供、翻攝賴品妤IG）

記者袁茵／台北報導

面對立委賴品妤28日在IG貼出2張穿著深V小禮服，大方露出事業線的性感自拍照，「金門女戰神」國民黨立委陳玉珍29日也表示，改天要來穿看看。想不到陳玉珍口中的「改天」就是當天，她29日穿著一身粉白相間的深V小洋裝微露事業線，畫拉長眼線和珊瑚色口紅，腳踩約10公分高跟鞋上節目受訪，女人味十足。

▲▼陳玉珍29日接受《旗楷得勝》節目專訪（圖／陳玉珍辦公室提供）

▲陳玉珍29日接受《旗楷得勝》節目專訪，穿著深V小洋裝露事業線。（圖／陳玉珍辦公室提供）

賴品妤28日在IG上傳手機翻到的舊照片，只見她身穿黑色深V小禮服，露出黑色蕾絲內衣，尤其透過禮服中央「倒三角」的設計，性感事業線更是一覽無遺，好身材不言可喻。賴品妤的性感自拍照立刻吸引大批網友留言，大讚「好美」、「噴鼻血了」、「身材太讚了吧！」

▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）

▲陳玉珍平時在立院穿著，近乎都會戴著黑紅漸層眼鏡、不施脂粉。（圖／記者李毓康攝）

面對賴品妤穿著深V衣服露出好身材，根據《三立新聞網》報導，陳玉珍29日回應，賴品妤青春無敵、長得漂亮，如果換她穿，選民不知道作何反應，決定改天來穿看看。

然而陳玉珍的改天就是當天，她29日參加《旗楷得勝》節目錄影時，難得摘下眼鏡，畫起拉長眼線和抹上珊瑚色口紅，還將髮尾燙捲，並穿著粉白相間的深V小洋裝，讓事業線若隱若現，小露性感，與平時穿著有極大變化。

振興一下我們的美麗

▼陳玉珍上節目專訪時大解放，微微露出事業線。（圖／陳玉珍辦公室提供，以下皆同）

▲▼陳玉珍29日接受《旗楷得勝》節目專訪（圖／陳玉珍辦公室提供）

▲▼陳玉珍29日接受《旗楷得勝》節目專訪（圖／陳玉珍辦公室提供）

▲▼陳玉珍29日接受《旗楷得勝》節目專訪（圖／陳玉珍辦公室提供）

▲▼陳玉珍29日接受《旗楷得勝》節目專訪（圖／陳玉珍辦公室提供）

▲▼陳玉珍29日接受《旗楷得勝》節目專訪（圖／陳玉珍辦公室提供）

▲▼陳玉珍29日接受《旗楷得勝》節目專訪（圖／陳玉珍辦公室提供）

▲▼陳玉珍29日接受《旗楷得勝》節目專訪（圖／陳玉珍辦公室提供）

▲▼陳玉珍29日接受《旗楷得勝》節目專訪（圖／陳玉珍辦公室提供）

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