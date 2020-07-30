李正皓斷言李眉蓁政見會「不樂觀」　對決王浩宇就被KO

▲李眉蓁。（圖／實習記者方敬攝）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁上網路節目，接受民進黨桃園市議員王浩宇「高雄隨堂考」，卻連錯問題，還說是王浩宇沒先告知題目，她才沒答對。對此，名嘴李正皓直言，對手是王浩宇還連錯，可見政見會不樂觀。

高雄市長補選政見會8月1日登場。李正皓29日在政論節目《關鍵時刻》表示，很多藍營人士都對李眉蓁的希望，寄託在禮拜六的政見會，想說可以在政見會上扳回一城，「抱歉，我今天看了李眉蓁上這個網路節目的話，我覺得不太樂觀，她今天的對手不強，很弱，是王浩宇，他原本是要請我的，然後我說我沒空，後來才換王浩宇」。

▲李眉蓁、王浩宇 。（圖／實習記者方敬攝／記者洪靖宜翻攝）

李正皓指出，王浩宇其實蠻陰險，準備很多題目，沒有RE好就問李眉蓁高雄有幾個行政區，第一題李眉蓁回答的很有信心，可是這是李眉蓁唯一答對的一題，接著王浩宇馬上問最北的行政區，李眉蓁還很有信心說是那瑪夏，王浩宇就說不對，是桃源區，李眉蓁臉就綠了，接下來李眉蓁被問到最南、人口最多、人口最少的行政區時通通答錯。

李正皓提到，這些問題不是新題目，是考古題，因過去民進黨的市議員就曾問過韓國瑜一樣的問題，李眉蓁身為國民黨市長候選人，這五題又答不出來，真的很慘，「她坐實了草包這兩個字」。

李正皓認為，李眉蓁之所以這樣回答，「因為她都是印象派，她對高雄認知跟我差不多，譬如說人口最少，她講那瑪夏，為什麼？因為那瑪夏她認為是原鄉，所以她想當然爾覺得人比較少，然後他（王浩宇）問你說最北的行政區，她說那瑪夏，因為那瑪夏確實印象中是要開車開最遠，可是抱歉，桃源區會有一個角會彎出來」，如果偶爾去一下高雄，大概答案都會跟李眉蓁類似，但如果真的對高雄很懂的話不會上當。

▼李正皓。（資料照／ETtoday攝影中心）