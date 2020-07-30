李眉蓁挑起年輕人「相對剝奪感」？李正皓：陳其邁的票不會低

▲高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁。（圖／實習記者方敬攝）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷入論文抄襲風波。名嘴李正皓認為，李眉蓁論文事件挑起年輕人相對剝奪感後，陳其邁的票不會低。

李正皓29日在政論節目表示，國民黨民調出來對李眉蓁非常不利，不利的原因，並非李眉蓁支持度不高，李眉蓁支持度是21%，陳其邁支持度55%，意料之內，但關鍵是比喜好度跟討厭度，陳其邁都沒有改變，喜好度陳其邁上次是44%，這次也是44%，討厭度陳其邁上次29%，這次也29%，而李眉蓁喜好度沒變，但討厭度從24%上升到36%，這個代表幫陳其邁催票，討厭李眉蓁的人會出來投票。

李正皓指出，支持陳其邁的人不一定會出來投票，但討厭李眉蓁的人會出來投票，「投票的動力就是討厭人」，韓國瑜被罷免，94萬人出來不是支持民進黨，而是討厭韓國瑜，在政治上面，討厭的力量是很大的，討厭度比喜好度更重要，「所以陳其邁得救了」，陳其邁選舉到現在最苦惱一件事，就是怎麼催票，催票兩件事最難，穩贏跟穩輸這兩個最難催票，高雄這兩個都有。

李正皓認為，大家覺得陳其邁穩贏、李眉蓁穩輸，投不投票都無所謂，結果李眉蓁論文事件造成年輕人的相對剝奪感，年輕人開始流行念研究所，每個念過研究所的年輕人都有一本斑斑血淚寫論文的仗，大家寫論文的過程中都事斑斑血淚、每天被指導教授罵，但看到李眉蓁論文複製貼上就可以畢業，會造成年輕人相對剝奪感。

李正皓還說，年輕人最近出來投票，永遠都是因為相對剝奪感，買不起房子、買不起車子、養不起小孩都是相對剝奪感，因此李眉蓁論文事件，挑起年輕人相對剝奪感後，陳其邁的票不會低。