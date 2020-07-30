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女廁頻傳「大爺啊～啊」呻吟聲！網嚇喊超毛...工作人員曝真相

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（示意圖／PIXABAY）

▲公廁的女廁，天天發出「啊啊啊」的聲響，聲音大到嚇人，讓不少女生感到恐懼。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

大陸黑龍江哈爾濱一間女廁天天發出如男性的大爺聲，「啊啊~啊啊~」的怪聲讓人聽了覺得又恐怖又好笑。對此工作人員表示，這是是水泵運轉時機械的轟鳴聲。儘管如此，許多民眾仍感到害怕，不敢一個人去上廁所。

影片中顯示，站在女廁外面就能清楚聽見「啊啊」怪聲，如果不知道的人，真的會以為有奇怪男子在裡面唉聲嘆氣，或者是拍恐怖片的片場。

根據《梨視頻》報導，工作人員解釋，由於廁所採用地下水系統，奇怪的聲音是來自水泵運轉時，機械的轟鳴聲，水量使用多、頻繁的話，聲音就會比較大聲。因為許多人都反映類似問題，工作人員表示，晚上會有人員在旁邊提醒，讓使用者別害怕。

影片一出引起熱議，網友紛紛留言「這聲音好像大爺氣管不太好」、「這晚上去上個廁所，嚇出心臟病」、「掛牌網紅嘆氣大爺公廁，就可以收門票了」、「早上聽這聲音都嚇得起雞皮疙瘩」。

影片：點我

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