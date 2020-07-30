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吃到最貴沙拉「一口噴5萬」超狂！　網怕爆：這麼兇...釣出醫師解答

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▲▼素食,沙拉,青菜。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友半年前在家吃沙拉配電視，怎料吃沒幾口，突然傳出一聲巨響，接著碗裡的食物變成鮮紅色，驚覺不對勁的他連忙照鏡子，才赫然發現牙齒從中間裂開，最後噴了5萬元植牙，他也不禁淚喊，「我吃過最貴的沙拉。」

「今天終於把植牙弄好了，花半年跟5萬多塊。」苦主昨日在dcard娓娓道來，那天他在客廳享受著好市多的沙拉和節目，吃著吃著突然一聲巨響，起初他以為有人打破盤子，後來看四周毫無動靜，便繼續準備享用美食。

請繼續往下閱讀...

怎料，眼前的食物莫名變成鮮紅色，連喝水的杯子也染紅了，雖然完全沒有痛的感覺，不過他還是張嘴照了照鏡子，「X！ 牙齒裂開了，而且是從牙中間開始裂。」

▲牙醫。（圖／Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

由於事態緊急，他立刻趕往離家最近的牙醫，而對方簡單看過後，搖頭表示「沒救了喔，你的牙齒裂到牙根都碎了，只能拔掉。」並進一步詢問苦主，究竟吃了什麼東西，會讓牙齒裂成這樣？

「沙拉裡的麵包丁......。」他無奈的說，而醫師和牙助聽完，嘴角幾乎失守，同時也指出，這種情況要弄假牙了，植牙的話得5萬塊錢，就這樣小小麵包丁毀了他一顆牙，也害老爸的荷包大失血。

最後，原po不禁感嘆，「各位要注意自己的牙齒健康餒！」另外，他提到，掉的那顆牙之前抽過神經，特別脆弱、容易裂，同時也才會沒知覺。

▲吃到最貴沙拉「一口噴5萬」！他震驚：杯子染紅了...網一看怕爆。（圖／翻攝自dcard）

▲po文釣出牙醫。（圖／翻攝自dcard）

po文掀起熱烈回響，網友們看完紛紛直呼，「這麵包丁比法國麵包還兇」、「之前上課吃奶酥麵包...牙齒斷了做牙套，工作的時候吃花生糖也斷了，又做牙套兩次，前前後後總共做了4顆」、「不要緊的！我訂婚前一日在家吃涼麵也掉牙齒，慶幸不是門牙」、「我也是抽過神經，然後吃pocky裂掉哈哈哈」、「牙科助理路過，吃麵包咬斷牙齒的機率很高喲！不要小看麵包」。

還有牙醫留言指出，這就是為什麼每次幫病人做完根管治療，會說要牙套保護，通常病人都會嫌貴，但若干年後，同一顆咬裂後，就得接受拔掉、植牙的命運，這比牙套貴多了。

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