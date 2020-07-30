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快訊／高雄苓雅區大樓翻修工程「8F牆面倒塌」！2工人受傷　緊急送醫救治中

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▲高雄市苓雅區中正二路30日上午09時許發生一起工安事件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市苓雅區中正二路30日上午09時許發生一起工安事件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄苓雅區30日上午9時45分發生一起工安事故！中正二路上一棟舊大樓在進行翻修工程時，8樓牆面倒塌，當場造成2名施工人員受傷，其中1名55歲工人頭部撕裂傷，另名37歲工人腰扭傷、肢體擦傷，所幸2人被救出時皆意識清楚，目前都在醫院治療中。

據了解，2名送醫工人在牆面倒塌時都有及時跳開，是因地不平跌倒、撞到頭所以受傷，至於詳細事故發生原因仍有待調查釐清。

▲▼高雄苓雅區大樓翻修工程「8F牆面倒塌」！2工人受傷　緊急送醫救治中。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄苓雅區大樓翻修工程「8F牆面倒塌」！2工人受傷　緊急送醫救治中。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市苓雅區中正二路30日上午09時許發生一起工安事件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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