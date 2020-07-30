客庄券竟可配眼鏡、吃牛排！他問號「跟客家有啥關係？」　網一句破真相

圖文／鏡週刊

「浪漫客庄旅遊券」29日中午直播抽出14萬名中獎者，每份價值800元，幸運獲獎民眾可從8月起使用至年底，民眾可前往全台70個客家文化重點發展區、超過4千家商店消費折抵。有網友查詢客庄券可以消費的店家，卻不禁疑問「這個券這樣規劃真的沒問題嗎？」意外引起網友熱議。

網友在PTT發文指出，他看了客庄券網站上可以消費的店家，發現居然可以「配眼鏡、裝冷氣、吃牛排、買飲料」，讓他疑惑「這個券這樣規劃真的沒問題嗎？到底跟客家有什麼關係？還是老闆是客家人？」

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網友看了紛紛回應，「別分那麼清楚」「藝fun券還能買臭豆腐，我都沒說什麼了」，還有人大讚「謝謝這篇告知原來這麼好用」「我家附近有可以用的牛排店耶，哈哈」「好棒，眼鏡度數不夠撐好久了」，還有網友直接突破盲點，「是客庄券不是客家券啊，就是鼓勵你去客家庄地區消費」。

客庄券中獎名單，將於29日19:00後開放查詢，民眾可透過「浪漫客庄遊」活動官網、Line官方帳號、客委會FB粉絲頁、「客委會浪漫客庄遊」FB粉絲頁、臺灣客家等路大街網站、客委會全球資訊網等6個管道查詢結果。



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