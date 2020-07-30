台灣之子不只陳水扁！李登輝被時代雜誌稱為民主先生

政治中心／綜合報導

前總統李登輝30日晚間19:24分辭世，享耆壽98歲。李登輝是中華民國第一位台籍出身的國家元首、首位由公民直選產生的總統，他在任內推動民主改革，被《時代》雜誌稱為「民主先生」，卸任後政權也順利和平轉移，由草根出身的民進黨籍「台灣之子」陳水扁繼任。

▲前總統李登輝（圖／ETtoday資料照）

陳水扁的上任，終結了國民黨在台長達55年的執政，不可諱言，李登輝的政治使命由陳水扁延續，而陳水扁的改革之路也需要李登輝的加持，不過2002年農漁會改革重創扁政府，民進黨內進而掀起一股檢討李、扁關係的聲浪。

回顧2000年到2002年，陳水扁執政兩年多來，確實與李登輝多次因政策看法不同而產生摩擦，但並未直接危急李、扁關係；2002年農漁會改革之火一路延燒，李話講得含蓄，「確實需要檢討」。

當年的民進黨，在國會是少數，為了抗衡國民黨，必須與泛綠的台聯合作，李登輝的本土票實力也不容小覷，因此尊李不可廢，始終磨合不來的合作關係，讓李、扁關係更顯微妙。

▲前總統陳水扁。（圖／記者吳奕靖翻攝）

1991年，李登輝領導國家統一委員會通過《國家統一綱領》，當中明確寫著「台灣固爲中國一部分，大陸也是中國的一部分」；2006年2月被陳水扁以「終止運作、終止適用」的名義撤銷和廢除。

緊接著2006年6月，時任國民黨立委丁守中等人提出總統罷免案，力促罷免陳水扁，2006年6月27日經表決，無法超過三分之二法定門檻，不予成立，換句話說，該罷免案無法步出立法院，不能舉行罷免總統的公民投票。

值得注意的是，李登輝在投票前大動作約見台聯立委和黨高層，公開要求台聯立委不必替陳水扁背書，投廢票就好，不要投反對票，等同正式宣告李、扁關係完全破裂；當時李曾直言，「台灣之子不是只有陳水扁一人」，若是做不好就下台換人。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

▼前總統李登輝。（資料照／記者張一中攝）