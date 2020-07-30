台聯從鼎盛到泡沫化！李登輝挺青年　連柯文哲都登門請益

記者陶本和／台北報導

前總統李登輝辭世，享耆壽98歲。對於一手創立的台灣團結聯盟從當時的輝煌時期到泡沫化，李登輝在晚年也是多次出席公開場合力挺，例如台北市長柯文哲、時代力量、激進側翼等年輕人參政都曾前去拜會請益，他也毫不推辭。

▲2015年傳出小中風前，李登輝曾出席台聯黨慶。（圖／ETtoday資料照）

雖然李登輝多次傳出身體不適的消息，曾在短短兩週內臨時連續三次取消公開行程，但他仍撐著身子大力替台聯輔選，好比台聯2015年11月中下旬舉行14週年黨慶，同時公布16名不分區名單時，李登輝就現身幫忙拉抬聲勢，喊出政黨票數要達150萬票，來爭取更多席次，由此可見，一手打造台聯的李登輝，雖然沒入黨，仍以重要精神領袖自居。

回顧台聯創建歷史，2000年總統大選，民進黨順利完成政黨輪替，取得執政權，長期執政的國民黨首次成為在野黨，大批國民黨支持者抗議之下，李登輝辭去黨主席，並且離開國民黨核心。

同年10月，民進黨宣布核四停建，激起朝野嚴重對立，國民黨、親民黨與新黨組成在野聯盟提出總統罷免案，國民黨甚至提出兩週84小時的工時案，引起中小企業主高度不滿，政局也受到不小的影響。

此時，原本要退休的李登輝，透過全國工業區廠商聯合會理事長黃宗源與新光集團吳東昇等子弟兵籌組新政黨，希望能藉此協助執政黨穩定政局。前台灣團結聯盟創黨黨員黃宗源曾表示，自己的黨證編號是3號，1號和2號分別預留給前總統李登輝以及前副總統蕭萬長。

台灣團結聯盟在2001年8月12日正式成立，首任黨主席為李登輝政府時代的內政部長黃主文，創黨初期受到李前總統濃厚的本土色彩，吸引不少國民黨內的本土派，以及部分偏綠人士加入。

台聯最鼎盛的時期曾經拿下10席區域立委席次，但受到單一選區兩票制，讓小黨一直沒有生存空間，2008年時甚至一席未得。2015年底，台聯在立法院只剩下3席不分區立委，分別為賴振昌、葉津鈴及周倪安。

面對立委選戰告急的選情，稍有不慎就會泡沫化，而這也使得李登輝不得不繼續站上火線幫忙拉抬聲勢。另外，為了尋求李登輝的支持，其他泛綠政黨包括合作的激進側翼、時代力量前去拜訪，李登輝也都樂於接見。例如，時代力量主席黃國昌、馮光遠、林昶佐、邱顯智、洪慈庸等人，就曾到翠山莊拜會，當時時代力量新聞稿指出，李前總統相當鼓勵青年人參與政治，並且期許時代力量參選人把台灣放在優先位置。

回顧2015年10月，台聯與激進側翼召開合作記者會，李登輝擔任貴賓，且在會前舉行閉門會談，與激進側翼總召陳奕齊見面，連台北市長柯文哲也用上班時間偷偷拜訪。李登輝在會中也表示，很高興看到年輕人懷抱高度熱忱投入政治，可見高齡與健康狀況不復當年的李登輝仍心繫於台灣政治與未來新一代的發展。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

▼李登輝會見柯文哲、陳奕齊。（圖／記者陶本和攝）



