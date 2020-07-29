青少年烘焙賽拚夢想　MVP劉怜圻：想開戶外親子餐廳

▲「將才學堂」7月29日舉辦第3屆烘焙錦標賽，30位學員們比試含餡麵包、特色吐司及創意點心。



圖、文／頂新和德文教基金會提供

頂新和德文教基金會2017年起推動「將才學堂」烘焙技職教育計畫，提供多家公益團體的高關懷青少年們專業烘焙訓練，輔導考取證照，7月29日舉辦第3屆烘焙錦標賽，30位學員們比試含餡麵包、特色吐司及創意點心。屏東青少年夢想團隊奪得最佳含餡麵包獎、最佳人氣獎、精神錦標3項大獎，以及獎金6萬元，成員劉怜圻還獲得今年年度MVP，她說獲獎讓她更有自信、勇敢做夢，未來希望能開一間戶外親子餐廳。

頂新和德文教基金會的「將才學堂烘焙技職教育計畫」，是唯一大規模攜手各公益團體，協助高關懷青少年培養一技之長的公益訓練計劃。基金會創辦人魏應充幾年前有感於許多高關懷青少年缺乏翻轉未來的一技之長，向不少社福團體請益後，決定提供完整訓練資源給公益團體，讓他們協助高關懷孩子免費接受專業烘焙訓練，並輔導他們報考證照。計畫推動2屆，已有300多人受惠，其中近200人接受360小時的專業技職訓練 ，更有半數以上學員考取烘焙麵包、蛋糕丙級證照。

為了讓更多人看到受訓青少年的努力，頂新和德文教基金會前年起舉辦「將才學堂烘焙錦標賽」，邀請各地的優秀烘焙學員們切磋，具備潛力的冠軍作品還有機會上市，去年上市的3款烘焙競賽冠軍商品，創下銷售近2萬個的佳績 ，期盼他們展現天賦、翻轉未來，成為頂尖「食將才」。

▲選手歷時五小時競賽認真製作過程-頂新和德將才學堂彰化教育基地。



第3屆「將才學堂烘焙錦標賽」今天在台北市私立東方工商展開，共有「頂新和德將才學堂－彰化教育基地」、「衛生福利部少年之家」、「孩子的書屋文教基金會」、「高雄市私立慈暉關懷學園」、「屏東縣躍愛全人關懷協會」、「屏東青少年夢想團隊」6個社福團體、共30位選手製作含餡麵包、特色吐司及創意點心，爭奪各項個人、團體獎，以及上市販售機會。

▲MVP 所屬隊伍屏東青少年夢想團隊得獎作品。

今年烘焙錦標賽的最大贏家是來自屏東的青少年夢想團隊，他們獲得最佳含餡麵包獎、最佳人氣獎、精神錦標3項團體獎，以及獎金6萬元，成員劉怜圻並獲得個人獎「年度MVP」。該團隊表示，這次的作品在研發上花了許多心思，他們耗時2個月，常常為了設計配方討論到三更半夜，今天得獎終於鬆了一口氣，覺得那麼久的努力沒有白費。劉怜圻說，聽到自己得獎覺得很訝異，直到領完獎走下台，還是不敢相信自己得獎；她回憶，一開始會參加將才學堂計畫是想學習不同的事物，學習烘焙後，才真正體會到從無到有的辛苦過程。談到未來夢想，劉怜圻希望長大後能開一間戶外親子餐廳，讓人們享受美食之餘也能好好放鬆、親近大自然。

▲MVP劉怜圻希望長大後能開一間戶外親子餐廳，讓人們享受美食之餘也能好好放鬆、親近大自然。



高雄餐旅大學教務長張明旭評論，這次的含餡麵包是鹹蛋黃和地瓜的「對手戲」，乳酪則扮演「反派」，但不管怎麼調和，還是不能忘記主角是麵團，屏東青少年夢想團隊做的麵包非常優秀。夢想團隊指導老師鄭文政表示，過去學員們也許走錯路，曾經放棄、迷惘過，但透過這次的比賽，孩子們拾回了對夢想的熱情，更透過烘焙重新思考自我生涯。

此外，孩子的書屋文教基金會獲得最佳特色吐司、高雄市私立慈暉關懷學園獲得最佳創意點心、屏東縣躍愛全人關懷協會獲得最佳蛋糕裝飾、衛生福利部少年之家獲得最佳伴手禮和最佳網路人氣獎、頂新和德將才學堂－彰化教育基地獲得最佳形象獎。

本次評審團邀請中華穀類食品工業技術研究所所長施坤河、莎士比亞烘焙坊負責人、前年世界麵包冠軍王鵬傑師傅、高雄餐旅大學教務長張明旭、台灣蛋糕協會會長何文熹、台灣德克士資深經理張柏嘉、帕莎蒂娜國際有限公司主廚邱宏宇等擔任評審，更邀請藝人愛紗擔任逐夢大使，為選手們加油打氣，與他們一同喊出「發酵夢想，我敢！」繼續奮鬥、勇敢追夢。

▲評審長中華穀類食品工業技術研究所所長施坤河專業品評。



頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，這次與6家公益團體合作，提供專業師資、教材，培訓孩子擁有烘焙技能、輔導考取丙級證照，今天的烘焙錦標賽除了讓他們獲得更多課堂上學不到的寶貴經驗外，也為這些孩子打造翻轉人生的舞台。未來也期望更多烘焙企業一同加入計畫，提供更多的工作機會及資源，讓這些孩子們能夠因為夢想發光發熱。

頂新和德文教基金會「將才學堂烘焙技職教育計畫」費用來自頂新和德基金，該基金長期投入多元教育等社會公益關懷與青年人才培育等不同領域，所有支出均經資誠聯合會計師事務所依中華民國審計準則公報第三十四號「財務資訊協議程序之執行」執行協議程序完竣，相關成果也都有編列年度影響力報告書公開上網（https://tinyurl.com/yxb4auaf）。