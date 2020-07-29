台南男性侵女友！水果刀爆砍…她倒臥血泊：姐姐救我

▲小美被方姓前男友持刀性侵、攻擊。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南方姓男子懷疑女友小美（化名）劈腿，雙方在租屋處爆發口角，方男更拿水果刀的刀柄侵入小美下體，揚言「要把妳挖壞」、「不要給別人用」等，且事發後1個月更持刀砍傷小美。台南地院判決近日出爐，依強制性交罪、殺人未遂罪各判方男4年6月、10年6月徒刑，合併執行10年6月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，方男過去有多次施暴紀錄，小美2017年12月5日獲得法院核發的保護令，並要求方男搬離租屋處。豈料，方男2018年10月16日帶著和小美生下的孩子到租屋處，懷疑小美另結新歡，雙方在臥室發生爭吵，方男進而脫下小美的褲子，以手指性侵對方說「要把妳挖壞、不要給別人用」等，而小美將對方踹開後衝到廚房，拿起水果刀崩潰哭喊「為什麼要這樣對我」、「要死一起死」。

方男見狀上前搶刀，爭奪間讓刀刃與刀柄分離，方男拿起刀柄繼續性侵小美得逞，由於爭吵太大聲，警方獲報到場後，將兩人帶回派出所，並查扣分離的水果刀。

2018年11月21日晚間，方男又到租屋處，因想偷看小美的手機而發生肢體衝突，趁對方背對蹲下時，以水果刀瘋狂猛刺多刀，導致小美後背、胸部、腹部及四肢嚴重出血，讓她嚇得求救「老公不要！」方男則怒回「還叫我老公」。

▲方男持刀猛砍小美，導致對方命危送醫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



此時，小美的姐姐突然來電，小美立刻接起電話求救「姐姐我快死了，快幫我報警！」而方男聽見警方進門的聲音後，立刻拿水果刀自刺右手，導致右前臂撕裂傷及右側橈動脈斷裂。

小美見到員警僅說「我要死了」，便馬上昏厥，送醫發出病危通知，其右胸壁及肺葉多處穿刺傷併氣血胸、急性呼吸性衰竭、四肢及腹部多處刺傷、右手掌屈肌腱斷裂及橈側神經受損、左手前臂撕裂傷併掌長肌斷裂、屈肌腱斷裂、肱橈肌部分斷裂及橈神經受損等，所幸開刀急救後，保住一命。

法院認為，方男與小美本就嚴重爭吵，確實存有性侵動機，且驗傷報告證明小美下體多處挫傷；另外，方男持刀攻擊造成小美傷勢嚴重、身心受創，因此依強制性交罪、殺人未遂罪各判方男4年6月、10年6月徒刑，合併執行10年6月徒刑，全案可上訴。

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