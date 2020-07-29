兩兄妹車上睡醒驚覺「爸爸不見了」　粗心父見紙條衝警所：我去按摩啦

▲深夜獨留兄妹在車上睡覺，父親開車太累停路邊去抓龍。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東警分局馬蘭派出所日前晚間11點多接獲民眾報案，在台東市中興路與新社三街口有2名兒童在路上徘徊，身邊無大人陪伴。巡邏員警張汝婷、蘇琮荃獲報到場時，發現路旁一對睡眼惺忪的兄妹，詢問其家長在何處？兄妹表示，原本在車上睡覺，醒來後卻沒有看到爸爸，撥打爸爸的手機也未接聽，員警只好先將該兄妹檔載回派出所休息，並於其父車上留下字條。

據瞭解，兄妹倆在暑假期間，隨爸爸從台中開車至台東遊玩，今天是出遊第3天，因為累了便在車上睡覺。後來員警聯繫上兄妹檔的父親，陳爸爸表示因為舟車勞頓，開長途車下來造成肩頸及腰部痠痛，於是便至按摩店紓解筋骨，看孩子在車上熟睡不忍叫醒，於是才會把車上鎖讓孩子在車上睡覺，自己則至附近按摩店，對自己一時疏忽，除了深感抱歉，也感謝員警熱心協助維護幼童安全。

台東警分局表示，暑假是親子出遊的好日子，但請家長別貪圖一時方便，讓小孩獨自留在無人看管的車內，以免造成無法挽回的悲劇。道路交通管理處罰條例第31條亦載明，汽車駕駛人對於6歲以下或需要特別看護之兒童，單獨留置於車內者，處駕駛人新台幣3千元罰鍰，並施以4小時道路交通安全講習。

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