美澳重申台灣「印太重要角色」　外交部：台灣是不可或缺夥伴

▲美國國務卿蓬佩奧、國防部長艾斯培，與澳洲外交部長及國防部長會晤。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

美國、澳洲外交部長及國防部長27日召開高層會談，聚焦中國挑戰，會中並重申台灣在印太區域扮演重要角色，承諾將持續與台灣維繫強健關係、支持台灣國際參與。對此，外交部表示，感謝美、澳政府公開表達對台灣的支持，證明「新南向政策」成果獲得肯定，以及各國視台灣為印太區域不可或缺的合作夥伴。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與國防部長艾斯培（Mark Esper）27日在華府歡迎澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）、國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）來訪。4人召開第30屆美澳部長級諮商會議（AUSMIN），並於會後共同在國務院舉辦記者會。

會後雙邊發表聯合聲明提及台灣，其中美、澳兩國外長及國防部長重申台灣在印太區域扮演的重要角色；美澳雙方也表達與台灣維繫強健非官方關係的意願，以及支持台灣參與國際組織的一貫立場。

美澳雙方另強調，近期事件更強化支持台灣的決心，也重申兩岸分歧應透過和平方式並尊重兩岸人民的意願，不應訴諸威脅、恫嚇或武力解決。在國際援助方面，美澳兩國也承諾與臺灣強化協調，特別是協助太平洋島國的發展。



外交部發言人歐江安說，感謝美、澳政府公開表達對台灣的支持，上述聯合聲明凸顯我國政府積極推動「新南向政策」成果獲得肯定，以及各國視臺灣為印太區域不可或缺的合作夥伴。

歐江安指出，台灣位處東亞與西太平洋重要樞紐，我國將在既有良好基礎上持續與美、澳及理念相近國家攜手合作，共同促進印太地區的和平、穩定與繁榮。台灣將繼續善盡國際社會成員的責任，堅定捍衛民主制度及以規則為基礎的國際秩序。