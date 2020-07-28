購物網霸主！東森購物4連霸奪服務金獎　王令麟：保護消費者權益是天職

▲東森購物4連霸蟬聯「臺灣服務業大評鑑」金牌獎榮耀，東森購物董事長王令麟（右）親臨領獎典禮，從副總統賴清德（左）手中接受殊榮。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

第9屆「臺灣服務業大評鑑」得獎企業名單出爐，東森購物的優質服務與品牌信任度深獲肯定，4連霸蟬聯金牌獎榮耀，也是唯一獲獎的大型購物網站。28日在台北君悅酒店舉行頒獎典禮，東森購物董事長王令麟親自出席，從副總統賴清德手中接受這份殊榮，除了感謝評審再次肯定，他特別提到，「保護消費者的權益是我們的天職，未來將不忘初心，持續陪伴消費者幸福走下去。」

由工商時報主辦「臺灣服務業大評鑑」邁入第9年，僅管今年疫情重創服務業，但稽核團隊從評鑑中看到台灣服務業展現驚人韌性與態度，在品質與防疫兩者之間找到平衡點，達到有感措施，此次評鑑主軸就以「戰疫」為核心，一共出動1,239神秘客人次，針對全臺30個產業、345家企業、413個店點進行消費體驗深入調查，統計受稽服務人員超過2千位，最後頒發30個業種的金牌企業獎、精選2項企業特別獎「最佳客服中心獎」、「創新科技服務獎」以及30位優秀服務尖兵。

▲王令麟表示，連續4年獲得服務金牌獎，除了感謝評審對東森購物的肯定，更重要的是感謝900多萬會員對東森的長期愛護。

其中，東森購物表現亮眼，不畏2020上半年的大環境影響，在激烈的電商市場中，營收穩健且持續成長，並擁有最具溫度、感動的服務品質，品牌深得消費者信賴，因而連續4年榮獲服務金牌企業獎，是唯一得獎的大型購物網站。對此，王令麟說，「東森購物成立21年以來，永遠抱持著『we can』的服務精神面對消費者，提供最好的服務，絕對不向會員說『no』，這也是東森始終不變的經營初心；保護消費者是東森的責任，但最重要的是感謝900多萬會員對東森的長期愛護，才能夠連續4年得獎。」

王令麟表示，東森購物成立於1999年，是台灣第一個電視購物品牌，21年來持續提供有溫度的服務，成為消費者最信任的品牌，品牌也不斷進步，從電視延伸到MOD、網路、APP等10多個通路，並結合草莓網、社交電商跨足國際，與集團直營店整合線上消費線下服務；在翻轉與創新產業之下，現在的東森購物不只是通路，同時也是品牌商，堅持東森嚴選精神，只做好的商品，目標2024年在台灣營收達650億元。

▲東森購物秉持「別人做生意，東森做公益」的精神，數度力挺小農不計成本協助銷售各地農漁產，行政院副院長陳其邁(右3)、農委會主委陳吉仲(右2)均親自現身站台。（資料照／記者湯興漢攝）

東森也善盡社會企業責任，捐助偏鄉學童、關懷銀髮、關心在地小農，回饋社會公益20年從不間斷，疫情期間更協助農委會與各縣市首長推廣農產品，且不計成本多次加碼回饋東森幣，每檔開賣都獲得極高迴響，如鳳梨釋迦開賣當日3,500組秒殺、台南關廟金鑽鳳梨4,000組完銷、嘉義極光哈密瓜熱賣1,600顆、花蓮鳳林總統瓜狂銷2,500顆，高雄大樹玉荷包當日2,000組完銷，不僅成功提升農產銷量，也帶動農產品於多元平台銷售風潮，王令麟相當自豪的說，「東森購物不只是經營企業做生意，更結合900萬會員一起做公益，台灣人也很有愛心，做到讓全國的農民、漁民都滿意。」東森購物長期經營的好口碑與好品質深植人心，讓通路發揮更大的力量。

▲台北市微風南京百貨外牆出現藍綠共同合作超大廣告，原來是東森購物上半年度投身公益助小農的卓越成績展示！（圖／東森購物提供）