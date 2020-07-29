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北京大熱天「下雪」了！滿天霧白持續6mins　市民急拍片：簡直不敢相信　

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記者蔡儀潔／綜合報導

正是大暑節氣的北京28日卻突然「下雪」了！不少人紛紛拍下這奇特的一幕，李姓市民就直呼，「閨女快來看，這大熱的天兒下雪了？我簡直不敢相信自己的眼睛」對此氣象專家表示，該現象應該是在夏季強對流天氣裡，也很可能出現的霰。

據《北京日報》報導，家住東城區春秀路11號樓的李先生28日下午3時許，突然發現窗外的異常景觀，不禁喊來女兒一起觀看並拍下影片。畫面中白色的「雪花」紛紛揚揚，這種奇妙的現象持續5、6分鐘，李先生說他還是第一次見。

「是真的，我親眼所見！」李先生表示，「我一開始以為只是下雨了，可仔細一看，居然是雪！我簡直不敢相信自己的眼睛，把手伸出窗外一接，雪花碰到手立即化了，這不是雪是什麼？」

▼北京下雪。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼北京下雪。（圖／翻攝自秒拍）

不過，中國氣象局高級工程師卞贇分析稱，這個時節下雪的可能性幾乎為零，因溫度條件必須到0℃附近，才能觀測到雪花，據北京市氣象局監測數據來看，今天下午雖然出現降雨天氣，可氣溫仍在25~30℃之間，幾乎不可能出現降雪，「時下正值北京『七下八上』的主汛期，極易出現局地強對流天氣，因此出現冰雹的可能性很大。」

氣象學博士、南京資訊工程大學大氣科學學院教授智協飛指出，李先生看到的現象應該是在夏季強對流天氣裡，也很可能出現的霰，「霰又叫『軟雹』，人們也常叫它小冰雹，由白色不透明的細小冰粒組成，小冰粒會呈現球形、圓錐形、長方形，甚至是雪花形，讓人誤認為是下雪了，其實成因與下雪有根本不同。」

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