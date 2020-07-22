今天大暑！麥當勞報報跳出「大薯買一送一」　眾人實測笑爆：還真的都是

▲大暑吃大薯。（圖／記者黃君瀚攝）



記者黃可昀／綜合報導

今（22）日是24節氣中的「大暑」，代表是一年之中最炎熱的一天。速食業者麥當勞也跟上節氣，偷偷在「麥當勞報報」中加入小巧思，今天用戶們打開APP全會心一笑，因為優惠券剛好就是「大薯」買一送一，本以為只是巧合，結果拿來其他人手機測試才發現，原來這是官方特別設計的小驚喜。

原PO在臉書社團《爆廢公社》表示，今早他打開麥當勞報報領取今日份優惠券，發現是稀有的「大薯買一送一」，接著看新聞又發現，今天正好是24節氣中的大暑，頓時明白為何今天會抽中大薯，趕快再拿另一支手機來測試，「2支手機都是大薯買一送一」，於是PO文問其他人是否也一樣？

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據了解，麥當勞報報是官方推出的APP，每天都會定時發放優惠券，有時候是套餐組合優惠、雞塊加1元多一份等等，其中最多人喜歡的就是大薯買一送一，可說是SSR極品等級。

▲今日所有用戶都會抽到大薯買一送一。（圖／翻攝自爆廢公社）



文章PO出後，網友紛紛拿出手機檢查APP，果然清一色都是麥當勞報報，忍不住笑回，「 還真的是一樣ㄉ（的）」、「我也是+1」、「看你的文章我去按也是買一送一耶」、「我也是2支都大薯，朋友3支也大薯~我們要來去堆薯條山」、「我也是大薯買一送一！有人是這個以外的嗎？」

據了解，麥當勞官方早上在臉書表示，「今日大暑，爽吃大薯！」今（22）日只要使用麥當勞報報，設定天氣提醒，所有用戶都會收到「大薯買一送一」的優惠券。

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