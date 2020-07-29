李登輝幕僚張榮豐披露1990年代的總統府：我被兩蔣時代的「長途台」監聽嚇到

▲前總統李登輝。（資料照／ETtoday新聞雲）

記者陳弘修／台北報導

前總統李登輝主政時期的國安幕僚張榮豐28日以「1990年代的總統府」為文，揭密自己32年在總統府內的所見所聞。他表示，李登輝在接棒前，兩蔣時代，老蔣的貼身人員較多江浙人，小蔣則喜歡來自金門和馬祖等外島的人員。

張榮豐回憶，在剛進總統府時，他最不習慣的就是看不懂充滿敬語「官樣文章」。另外，他也披露自己初來乍到之際曾被「長途台」電話監聽嚇到，但那時候的總統辦公室主任蘇志誠告訴他，「蔣介石時代他們的確會監聽官員的電話，李總統上任後已經廢除這項功能，只保留緊急找人的用途」。

張榮豐以政治談判和經濟專長，在1988年蔣經國總統逝世後，被李登輝招納為幕僚團成員，主要負責大陸政策的規劃。1996年爆發台海危機時，他進入國家統一委員會擔任研究委員，負責應變計畫的幕僚工作，並在1999年擔任國家安全會議諮詢委員。

2014年，張榮豐加入台北市長柯文哲競選團隊負責戰略規劃，曾預估柯文哲將贏連勝文24萬4255票，開票結果則贏24萬4051票，兩者僅差204票。

對於自身在總統府的所見所聞，張榮豐28日在臉書上發文回憶指出，1988年1月13日蔣經國總統驟逝，李登輝先生以副總統繼任第七任總統，從此開啟了近十二年的李登輝時代。

「1988年9月，由張京育先生組建的總統幕僚團開始運作，我被招募為大陸小組成員。1990年在赴史丹佛大學擔任博士後研究員前夕，被通知到總統府國家統一委員會上班，正式展開長達12年的總統幕僚生涯。」

張榮豐說，他當時的辦公室在總統府三樓的310辦公室，是原先蔣經國總統的幕僚辦公室，隔壁為提供事務支援的是一位來自馬祖的呂先生，以及籍貫金門原棣屬特勤中心的李先生。

▲張榮豐回憶他在李登輝主政時期於總統府的所見所聞。（圖／翻攝張榮豐臉書）

「通常我早上6:30-7:00左右就到總統府上班，這正是服務人員在泡茶、削鉛筆、擦拭桌椅、電話…等準備辦公事務的時候，此時可以聽到到處充斥著閩北話—都是一群群的馬祖老鄉在邊工作，邊話家常。」

而在總統府三樓電梯與廁所中間的一隅，有一位操著濃厚寧波口音的老伯，在修皮鞋也兼擦皮鞋。「我常趁著擦皮鞋時和他話家常。我內心頗好奇，森嚴的總統府怎會有修鞋攤？混熟後他主動告訴我，他曾任職總統府。我進一步追問他是那一局的同仁，他顫巍巍拿出一張證書，職務欄是轎夫。那一刻我頓時醒悟，李總統面對的民主改革任務有多艱鉅！」

另外，這也部分證實了外界的說法，那就是老蔣的貼身人員較多江浙人，而小蔣則喜歡來自金門和馬祖等外島的人員。

張榮豐指出，90年剛進總統府時，他常在三樓迴廊碰到某位總統府參議，每次遇到，幾乎毫無例外的都要他「在層峰面前美言幾句」，他內心很厭煩這種封建語言，遠遠看到這位先生就繞道而行。

另外，當時最困擾他的一件事，是讀不懂某些「官樣文章」，例如會議記錄常出現「洽悉」這樣的結論。更有甚者通篇文稿每個字都認得，但就是讀不太懂，更難理解其真正意圖。

「以下引用某要員寫給李總統信的部分內容：總統鈞鑒：久睽德輝，趨謁無由，引睇卿雲 ，時切神馳。…鈞座就任總統以來，高瞻遠矚，淵謨獨運…雖牴角之局未變，而勝負之數已明，當此全球自由民主浪潮空前高涨之際，中共政權之消亡指日可待。…以上管見，或有未當，或早在鈞座運籌之中。既承下問，敢不掬誠以報，尚祈鈞裁。專肅奉稟，敬請崇安」。

張榮豐說，這封信前半段充滿敬語，最後還要説「以上管見，或有未當，或早在鈞座運籌之中」，這像極了古代大臣寫給皇帝的奏摺，所以他將這種書信戲稱為「奏摺體」。自1996年以降，尤其2000年政黨輪替後的總統府公文，已經白話多了。

值得注意的是，張榮豐也揭露了當時總統府內有監聽的密辛，有一個假日，他在電話中和朋友閒聊，突然通話中插入一個蒼老、外省口音的聲音說，「總統在找你，立即掛斷電話，給總統官邸回電」，他當時真的嚇住，隔天也詢問蘇志誠「你們是不是在監聽我的電話？」

當時，蘇志誠才向他解釋說，「蔣介石時代他們的確會監聽官員的電話，但李總統上任後已經廢除這項功能，只保留緊急找人的用途」。

張榮豐說，後來他才知道這是一個長途台，蘇志誠說他也沒見過這位老先生，只知道他姓邱，「我們給他一個綽號「萬能先生」，隨著時代的演變，李總統也廢除了這個長途台。」

張榮豐表示，蘇志誠前不久還跟他開玩笑說「你運氣不好，沒趕上蔣家年代，那時每個機要人員都有一張證，退休後使用這張證，對政府某些標案有第一優先權」。

不過，他也指出，李登輝上任不久，覺得這會是弊端源頭，下令收回，當時還遭遇到很大的阻力，但最後還是決定收回。

回憶30年前的總統府，張榮豐最後在臉書發文中感嘆，除了用人、公文、書信用語有著濃濃的蔣家威權遺跡外，到處可以看到威權體制的影子。暮然回首，才感覺台灣民主化其實已經走得蠻遠了！