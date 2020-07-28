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惡徒開車「衝撞綿羊」！1死2命危慘遭焚燒...農場主人痛訴：還有8隻不見

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▲綿羊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲這麼可愛的綿羊，竟慘遭撞死、焚燒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者王詩晴／綜合報導

英國近日驚傳駭人虐待動物事件！位於林肯郡（Lincolnshire）斯伯丁（Spalding）的一座農場，日前遭到一輛車輛闖入，瘋狂追撞好幾隻綿羊後隨即逃離現場。農場主人於隔天巡視農場時才發現，有3隻綿羊遭撞，1隻已經被撞死，另有2隻奄奄一息，其中1隻更被撞傷後遭放火燒，另外還有8隻失蹤，氣得他連忙報警。

據《BBC》報導，林肯郡警方表示，18日接獲農場主人報案，指17日晚間遭人闖入追撞羊隻。警方獲報後隨即趕到現場，看到地上躺著一隻被撞死的綿羊，身上有被車撞過的傷痕；還有2隻也遭到嚴重撞傷，幾乎已經奄奄一息，其中1隻身上還有大面積被火燒的痕跡。獸醫到場後，因不慰讓2隻重傷綿羊繼續受苦，最後決定將牠們安樂死。

警方從現場留下的車輪研判，應該是有人闖入農場後故意衝撞羊隻。農場主人表示，還有8隻綿羊仍下落不明，警方推測應是被偷走，或是為了躲避追撞而墜入韋蘭河（Welland River）中溺斃或被沖走。

負責調查此案件的警官馬丁．格林（Martin Green）表示，「這起駭人聽聞的事件已造成很多農民不安，不幸的是，我們認為歹徒是蓄意犯案；而我們正在開展調查，致力將罪犯繩之以法。」

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