▲淡水古蹟博物館「偽出國」秒飛日本！出租《鬼滅之刃》浴衣當Coser逛老街。（圖／淡水古蹟博物館）

記者林育綾／綜合報導

「偽出國」正夯！新北市淡水古蹟博物館將於15日起，在充滿日式風情的淡水街長多田榮吉故居，舉辦「來去古蹟當Coser」活動，提供成人及兒童浴衣體驗，還加碼出租熱門動漫《鬼滅之刃》主角群的特色浴衣，讓民眾彷彿秒飛日本拍照、當Coser逛老街，也特別搭配「振興三倍劵」加碼推出各種優惠組合。

淡水古蹟博物館自7/15起於淡水街長多田榮吉故居舉辦「青春山海線－來去古蹟當Coser」活動，體驗時間為每週四、五上午10時至下午3時，六、日延長至下午4時，使用振興三倍劵租借1套成人浴衣優惠價200元（原價300元）、2套兒童浴衣優惠價200元（原價400元），同時租用2套成人及2套兒童浴衣優惠價500元（原價1,000元），3種優惠組合限量80組。

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▲今年活動有別於以往，除了可租借經典款的各色浴衣之外，還提供近日熱播的動漫作品《鬼滅之刃》主角群的特色浴衣。（圖／淡水古蹟博物館）

今年活動有別於以往，除了可租借經典款的各色浴衣之外，還提供近日熱播的動漫作品《鬼滅之刃》主角群的特色浴衣，吸引不少動漫迷特別前往拍照。一對在航空公司任職的情侶檔表示，每年都會相約出國，今年因為疫情只能在國內旅遊，又因很喜歡動漫，聽到有特色浴衣就特別到淡水約會，一解不能飛出國的憂鬱。

淡古館長柏麗梅表示，今年已完成故居庭院的改善工程，包括景觀水池、石板步道及日式流水造景等，整體環境更適合拍照。疫情趨緩後，再度舉辦有熱烈回響的浴衣體驗活動，為了回饋更多支持淡古的民眾，特別搭配振興三倍劵加碼推出各種優惠組合，也新進一批花色及動漫款式的浴衣，給旅客更多元的選擇。另外「紅城小舖」也同步推出振興三倍券的200元及500元文創商品福袋，消費滿300元可享8折等優惠，歡迎大家多加利用。

▲淡水古蹟博物館「偽出國」秒飛日本！穿《鬼滅之刃》浴衣當Coser逛老街。（圖／淡水古蹟博物館）

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