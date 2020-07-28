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限30分鐘！信義區「晚餐80元吃到飽」排爆　妹子直擊：開店半小時菜被掃空

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▲限時30分鐘！信義區「晚餐80元吃到飽」。（圖／翻攝自dcard）

▲店還沒開就有人在排隊了。（圖／翻攝自dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

對許多小資族來說，高CP值勝過一切，尤其天龍國物價之高，這間位在信義區的素食自助餐，根本是佛心來著，琳瑯滿目的豐盛菜餚，限時30分鐘「吃到飽」只要80元，吸引不少民眾朝聖，一名女網友日前直擊，還不到營業時間，就出現排隊人龍了。

這名女網友在dcard發文提到，她透過YouTuber Joeman（九妹）的影片，得知位在信義區這間餐館，於是獨自一人跑去嘗鮮，「雖然我本身是吃葷的，但我不是肉食族，偏愛菜類。我大概4點55分左右到現場，沒想到排了一堆人，很害怕吃不到。」

請繼續往下閱讀...

直到5點開始營業，客人陸續進店，就有告示牌指出，「晚餐限30分鐘，80元吃到飽」，現場除了有數10種菜色、飲料跟湯類，還有白飯、糙米飯，隨便客人夾取，身處現場的她也不禁直呼，「大家像飢餓三十一樣，瘋狂的搶食，有餓這麼久嗎？」

▲限時30分鐘！信義區「晚餐80元吃到飽」。（圖／翻攝自dcard）

▲菜色相當豐富。（圖／翻攝自dcard）

結果，當天5點半左右才到的客人，就被店員告知，「不好意思，沒菜了」，想吃也吃不到。最後，原po也提到，這間店中午是要秤重結帳的，但到了晚上就是「80元吃到飽」。

對此，網友們紛紛回應，「看完影片被燒得體無完膚，對我這個窮人來說太可以了」、「80很可以啊！反正吃便當也是這個價，就算吃到飽只限30分鐘還是很佛了」、「30分鐘很夠耶！可以吃2-3輪，嗚嗚...一個便當10分鐘就吃完了，可惜在台北QQ」、「這間真的很好吃！推河粉的那個春捲」、「以前國小、國中用餐時間也才20-30分鐘，還包含到央廚抬餐桶回教室」。

事後，Joeman也在IG限動笑說，「之前拍的素食吃到飽大受好評，現在竟然開店30分鐘就沒了！」

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