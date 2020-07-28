台北女打1999罵消保官「頭腦有問題」無罪　原因曝光！

記者黃翊婷／台北報導

朱姓女子2019年6月19日因為租屋問題，撥打台北市政府市民專線1999詢問，卻又因為不滿葉姓消保官的說明，氣得飆出一句「你頭腦有問題嗎」，結果吃上侮辱公務員罪的官司。不過，台北地院法官認為，朱女的行為並不構成侮辱公務員罪，雖然裁定無罪，但還是希望她能好好省思，約制自身言論。

▲朱女在電話中酸葉男，「你頭腦有問題嗎？」（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關，下同）

判決書中提到，朱女當日上午11時撥打1999詢問租屋消費糾紛，經轉接給台北市政府法務局葉姓消保官接聽，兩人卻越講越火大，她不滿葉男的說明，竟然直接在電話中開嗆，「你頭腦有問題嗎？我跟XX（房仲）租的耶，仲介是你們管的，你管仲介、管營業用還是管住家用喔？你講這種話也真的是、真的是把責任推卸光光啦，你講這什麼話？仲介是你們在管的耶。」

事後朱女被台北地檢署檢察官依侮辱公務員罪起訴，她出庭時坦承的確有在上述時間講過那些話，但堅決否認有任何侮辱的意思，「我在質疑他的頭腦是非邏輯有問題，侵害到我的權益，我並沒有罵他神經病或者頭殼壞掉這種貶低的話，這很明顯，請檢察官證實我有真實的惡意，還有請他證實有哪個法條指出我不能參加消保爭議的調解會。」

▲朱女為了租屋糾紛打電話詢問消保官，卻因此惹上官司。

台北地院法官認為，朱女是按照主觀價值判斷消保官的處理方式有誤，並提出意見或是評論，縱使用字令人感到不悅，但還是屬於與公務執行之具體事實有關連的意見或評論，難以認定是以損害他人名譽為唯一目的，因此不算構成侮辱公務員罪。

法官接著指出，雖然朱女在這件事情上獲判無罪，但言論有所不當也是事實，希望她之後能夠約制自身、好好省思，不要動不動就以使人不悅的言語質疑公務員，全案仍可上訴。