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充電5分鐘、手機電力50%飽　高通推100瓦商用充電平台QC5

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▲▼Quick Charge 5。（圖／高通提供）

▲Quick Charge 5。（圖／高通提供）

記者邱倢芯／台北報導

高通技術公司宣布，推出適用於Android裝置最快速的商用充電技術高通Quick Charge 5；Quick Charge 5相較於前幾代產品，它啟用的全新電池技術、配件及安全性功能，能讓手機充電速度更快、效能更提升。

高通表示，Quick Charge 5是全球首款可支援智慧型手機100瓦以上充電功率的商用快速充電平台，僅需5分鐘，用戶便能將裝置從0%電量充電至50%，是目前市面上充電效能最快的手機充電方案。

此外，Quick Charge 5也採用高通電池節能技術（Battery Saver）和全新高通智慧辨識配接器技術（Smart Identification of Adapter Capabilities），可實現無與倫比的效率，並幫助延長用戶裝置的電池壽命。

相較於上一代的產品，Quick Charge 5的充電速度快了4倍；此外，當Quick Charge 5替裝置快速充電時，還同時保持著極度安全的措施；它納入12項獨立電壓、電流及溫度保護功能，包含輸入電壓達25伏特的USB輸入過電壓保護和超過30伏特的外部電源控制。

此外，Quick Charge 5的運行溫度比前一代低了攝氏10度，同時支援雙通道／三通道充電（Dual／Triple Charge）技術、適應性輸入電壓、INOV4、高通電池節能技術（Battery Saver）和全新的高通智慧辨識配接器技術（Smart Identification of Adapter Capabilities），極大化的提升電力傳輸效率，增加了安全性，並幫助延長用戶裝置的電池壽命。

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