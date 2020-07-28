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笑都是假的！看似外向…內心「孤獨感爆表」星座Top3　巨蟹一個人默默承受

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▲▼女人,女性,崩潰,哭,難過。（示意圖／pixabay）

▲你也是表面看起來活潑開朗，事實上內心孤獨感爆表的星座嗎？（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

在公開場合、朋友面前，你是否不得不裝出活潑開朗的個性，強顏歡笑讓自己看起來「合群一點」，但總在夜深人靜、一個人獨處時感受到一股強烈的孤獨感，才會發現每一次的笑臉迎人只為了掩飾內心的失落與寂寞。大陸占星網站《星座屋》統整出4個外表外向，內心孤單感爆表的星座，你是這樣的人嗎？

1.雙子座
雙子座的個性如其名，別看他們開朗又愛笑，總是能與周圍的人打成一片，人緣有夠好，事實上這是「刻意」留下的印象。內心其實很孤獨的雙子們，內心傷心事數不盡，加上能真正走入他們內心的人又太少，不知道該如何與他人交流，因此竭盡所能的表現出友善、親和力，只希望能被接受，與大家和睦相處。

請繼續往下閱讀...

2.雙魚座
外表看起來活潑的雙魚，在朋友圈裡總是留下陽光的好印象，但每當夜深人靜時，一股打從心底的孤獨感不斷湧現，平時只要遇到不順遂的傷心事，就想找個地方讓自己冷靜思考，屬於內心很孤獨的星座。外向、活潑，對雙魚來說只是偽裝的軀殼，內心很難被看透的雙魚，想要了解他可得多費心力了。

▲悲傷,難過,喉嚨,女生。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲天蠍高冷的性格不喜歡在合不來的人身上浪費心力。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

3.天蠍座
別看天蠍平時都會微笑帶待人，那只是他們維持形象的一種方式！高冷的天蠍不喜歡勉強自己，遇到合不來的人不願意浪費時間。即使寂寞、難過，寧可一個人承受，也不願讓人看到自己的脆弱，一方面受超強自尊心使然，另外自身難以親近的特質，也加重自己超孤獨的氛圍。

4.巨蟹座
多愁善感、心思細膩的巨蟹因為不喜歡讓人看見自己的悲傷與孤獨，大多也不輕易向朋友傾訴內心，認為說出來也沒有太大幫助，使得現實中的他們為了掩飾情緒改用愛笑、開朗的一面來表現。人生是自己必須學會面對的，因此巨蟹認為當感到孤單時，就會靜靜地待著，看看書或是思考，與其花心力找人訴苦，寧可自己默默承受。

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