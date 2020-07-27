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「蔣公」李登科辭世　「國父」葉重順遺憾：原本約好全台、大陸走透透...

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▲▼ 國父與蔣公 。（圖／葉重順醫師提供）

▲「蔣公」李登科與「國父」葉重順早年穿上中山裝一起出遊。（圖／葉重順提供）

記者洪正達／高雄報導

儘管國父與蔣公似乎都已經是上個世紀的歷史人物，不過在台灣仍有神似「國父」的中醫師葉重順以及「蔣公」的退伍中校李登科，讓大家勾起那段回憶，但不幸的是，李登科已在7月6日過世，享壽92歲，也讓葉重順不禁感嘆，原先已約好全台及中國大陸走透透的行程已宣告取消，讓人相當遺憾。

扮演國父的葉重順指出，2005年在朋友的引薦之下，認識了喜歡穿中山裝的李登科，李因外貌與蔣公非常相像，因此出遊時曾被誤認為蔣介石，自此以後，兩人就常以國父及蔣公的裝扮出現在公共場合，2007年還曾相約到愛河看燈會，還曾到訪目前位於中山大學內的蔣公行館。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 蔣公逝世國父說話了 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼葉重順完整保存李登科的剪報資料及各項文件‧（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 蔣公逝世國父說話了 。（圖／記者洪正達攝）

據了解，月初接到李登科逝世的消息讓他感到非常震驚不捨，葉重順說，他也曾以中醫師的專業為李登科看診把脈，李雖然年事已高，但身體還算硬朗健康，想不到仍然接到這個噩耗。李登科1946年以職業軍人的身分隨國民政府來台，1975年以中校退伍，期間又曾移居美國，直到2004年返台定居花蓮後，因為中山裝的穿著習慣，也讓人真的把他當成蔣公．葉重順甚至把兩人的合照印在名片上，相當有趣。

▲▼ 蔣公逝世國父說話了 。（圖／記者洪正達攝）

▲葉重順表示，李登科的身體相當硬朗，也沒有什麼小病痛。（圖／葉重順提供）

葉重順表示，綜觀華人地區要找到第二個像蔣公的人恐怕沒有，李登科也算百年難得一見的「分身」，想起曾經相處的情景，他說，李登科因軍職退伍，講話做事充滿著軍人風格，長久相處下來也相當有趣，例如現實生活中，李較他年長，但史實中又是孫中山最先出現，因此私底下的李登科是葉重順的長輩，但扮演蔣公國父時，又回到當國父是蔣公的長官，在身分上仍要隨著公開活動上隨時轉換，也因為這點，讓他永生難忘這名摯友。

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